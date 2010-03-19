مردم برای هدفمند کردن یارانه ها صبر و تحمل خود را زیاد کنند

به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، آیت الله حبیب الله مهمان نواز در آخرین آئین عبادی - سیاسی نماز جمعه بجنورد در سال 1388 اظهارداشت: اقتصاد کشور ما اقتصاد بیماری است و مسئولان ما باید برای سامان دادن مسایل اقتصادی چاره اندیشی می کردند.

وی افزود: اگر روزی قیمت اجناس و کالاها افزایش داشت چاره ای جز این نیست مردم باید آستانه صبر وشکیبایی خود را بالا ببرند.

وی در خصوص سر و صداهای شب چهارشنبه هفته گذشته خطاب به مردم گفت: این گونه کارها جهل است و یک انسان عادی نباید دست به اینگونه خرافات بزند زیرا دین اسلام از اینگونه خرافات مبرا است.

نماینده مردم خراسان شمالی در مجلس خبرگان رهبری اظهار داشت: این کارها برنامه شیطانی است و اسلام را برنامه عمل خود قرار دهید.

آیت الله مهمان نواز در بخش دیگری از سخنان خود گفت: صدا و سیما برنامه های نوروز خود را به پخش برنامه های آموزنده اختصاص دهد تا عواطف مردم را در درون انان زنده کند.

وی اظهار داشت: رسانه ملی می تواند انسان دوستی و نوع دوستی را به بهترین نحو از طریق برنامه های آموزنده به مردم بیاموزد.

امام جمعه بجنورد در بخش دیگری از سخنان خود گفت: سال 88 که گذشت مسائل زیادی مشاهده شد وبر ملت ایران گذشت که باید از این سال گذشته درس غیرت بگیریم.

وی تصریح کرد: در سال 88 صحنه های پرهیجان دیگری را هم همانند پای صندوق رفتن مرد برای انتخابات ریاست جمهوری بودیم که بسیار ستودنی بود.