انقلاب اسلامی به معنای واقعی کلمه صنعت نفت را ملی کرد

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، آیت الله سید یوسف طباطبائی‌نژاد در خطبه‌های این هفته نماز جمعه اصفهان افزود: ‌دکتر مصدق و آیت الله کاشانی از کسانی بودند که با جدیت به دنبال ملی شدن صنعت نفت در ایران بودند تا در نهایت این اقدان آنها به ثمر نشست و در این برهه زمانی بود که نفت ایران در دست انگلستان و آمریکا بود.

وی تصریح کرد: با وقوع انقلاب اسلامی ایران این صنعت معنای واقعی کلمه در اختیار ایران قرار گرفت.

وی با اشاره به اینکه این روز ملی شدن صنعت نفت، روز بزرگی به شمار می‌رود، اظهار داشت: اقتصاد اقشار مختلف جامعه وابسته به نفت است و قرن حاضر را نیز می‌توان قرن صنعت نفت دانست.

طباطبائی‌نژاد همچنین با تشکر از مردم و جوانان در خصوص چهارشنبه آخر سال گفت: در سال جاری شاهد حوادث کمتری در مقایسه با سال‌های گذشته بوده این در حالی است که دشمنان تلاش بسیاری داشتند تا در این روز در کشور ایجاد تشنج کنند.

امام جمعه اصفهان در این خصوص به اقدامات و حرکات ناشایست رسانه‌های خارجی نیز اشاره نمود و خاطر نشان کرد: ‌آنها می‌خواستند تا در این روز در سطح کشور تنش ایجاد کنند این در حالی است که ملت ایران هوشیارانه در برابر آنها ایستاد و دشمنان نباید فراموش کنند که ملت ایران در طول 8 سال جنگ تحمیلی با تمام ضعف تسلیحانی خود در برابر تمام دنیا ایستادگی کرد.