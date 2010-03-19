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۲۸ اسفند ۱۳۸۸، ۱۵:۵۱

حجت الاسلام فروغی:

نتیجه انتخابات عراق تبلور اراده مردم این کشور است

اردبیل - خبرگزاری مهر: امام جمعه موقت اردبیل با اشاره به نتیجه انتخابات عراق گفت: شکل گیری حکومت شیعی در عراق تبلور اراده و خواست مردم این کشور است.

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، حجت الاسلام حسن فروغی امروز در خطبه های نماز جمعه اردبیل اظهار داشت: حضور گسترده و انتخاب حکومت شیعی توسط مردم عراق مشت محکمی بر دهان استکبار و کشورهای سلطه طلب بود.

وی با اشاره به توطئه های کشورهای غربی بویژه آمریکا برای جلوگیری از روی کار آمدن حکومت شیعی در عراق افزود: این کشورها هزینه های زیادی برای تغییر مسیر انتخابات عراق صرف کردند، اما مردم عراق با توسل به مرجعیت شیعی خواست و اراده ملی خود را به اثبات رساند.

خطیب جمعه اردبیل اضافه کرد: شیعیان به دلیل برخورداری و تبعیت از مرجعیت، هوشیار و زمان شناس هستند و با این ویژگی برجسته هرگز اسیر خواسته ها و تمایلات کشورهای استکباری نخواهند شد.

وی  مبارزه با زورگویان، مستکبران و سلطه طلبان را مهمترین اصل دین اسلام عنوان کرد و ابراز داشت: جنگ و استثمار کشورهای عراق، افغانستان، فلسطین و... توسط زورگویان ناشی از عدم توجه به این ارزشها و اصولی است که آزادی انسانها را تضمین کرده است.

فروغی با اشاره به شیوع آرمان فروشی و دین فروشی در دنیای کنونی تصریح کرد: این عوامل آزادی و خواست انسانها را در شرایط کنونی با خطر روبرو کرده است.

وی همچنین جنایات رژیم صهیونیستی بر علیه مردم مظلوم فلسطین را یاد آور شد و متذکر شد: باید دولتمردان منطقه چشمان خود را باز کنند و بدانند که برقراری ارتباط و روابط نزدیک با رژیم جعلی و نژاد پرست صهیونیستی جز تباهی سودی برای ملتشان نخواهد داشت.

امام جمعه موقت اردبیل به هوشیاری، بیداری، زمان شناسی، دشمن شناسی و شناخت از سیاست جهانی و سیاستهای حاکم بر جهان توسط مسلمانان و بویژه شیعیان تاکید کرد و افزود: در حال حاضر ماهیت و چهره نژاد پرست، زورگو و سلطه طلب کشورهای غربی برای کشورهای خاورمیانه کاملا مشخص شده است.

وی همچنین با برشمردن اهمیت اعیاد دینی و نیز با اشاره به فرا رسیدن عید نوروز و ارتباط آن با دگرگونی طبیعت و نظام آفرینش، خواستار توجه به فلسفه این مهم و تغییر عمیق و جاودانه روحی، معنوی، اخلاقی، رفتاری، فکری و... انسانها در این ایم شد.

فروغی در پایان با اشاره به روایات مختلف قرآن را حیات قلب و روح انسانها دانست و خاطر نشان کرد: این ایام مجموعه ای از بایدها و نبایدها است و محاسبه نفس، صله رحم، رسیدگی به وضع معیشتی مستمندان، ایتام، دلجویی از یتیمان و... از جمله این بایدها است.

کد مطلب 1053857

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