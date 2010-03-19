بار ترافیکی از تهران به سمت استانهای شمالی بالاست

افسر سرشیفت مرکز پیام پلیس راه استان تهران در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج با اعلام این خبر افزود: در حال حاضر ترافیک از تهران به سمت آمل سنگین اما روان است.

مهدی حاجوی ادامه داد: همچنین در حال حاضر ترافیک از تهران به سمت فیروزکوه نیمه سنگین و روان است.

وی بیان کرد: همچنین ترافیک از تهران به سمت قزوین در حال حاضر نیمه سنگین و روان است.

بار ترافیک ورودی به تهران عادی است

این مسئول اظهار داشت: در حال حاضر بار ورودی ترافیک به استان تهران زیاد نیست و در این زمینه مشکل خاصی وجود ندارد.

وی افزود: شهروندان برای کسب اطلاعات در خصوص وضعیت محورهای ارتباطی کشور و محور کرج - چالوس می توانند با پلیس راه کشور به شماره تلفن 88255555 - 021 تماس حاصل کنند.

این مسئول خاطرنشان کرد: پلیس راه استان تهران و پلیس راه کرج - چالوس نیز به ترتیب به شماره تلفنهای 44706666، 44704444 - 021 و 5342535 - 0261 آمادگی پاسخگویی به سئوالات شهروندان در خصوص وضعیت محور کرج - چالوس هستند.

حاجوی یادآور شد: از رانندگان انتظار می رود به همه موارد و توصیه های راهنمایی و رانندگی توجه داشته باشند تا بدون بروز خطر به مقصد برسند.

وی اضافه کرد: اطلاعات بعدی در خصوص وضعتی ترافیک در جاده های استان تهران به اطلاع شهروندان رسانده خواهد شد.