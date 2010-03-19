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۲۸ اسفند ۱۳۸۸، ۱۵:۵۵

بار ترافیکی از تهران به سمت استانهای شمالی بالاست

بار ترافیکی از تهران به سمت استانهای شمالی بالاست

استان تهران - خبرگزاری مهر: بار خروجی ترافیک از استان تهران به سمت استانهای شمالی در حال حاضر بالاست.

افسر سرشیفت مرکز پیام پلیس راه استان تهران در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج با اعلام این خبر افزود: در حال حاضر ترافیک از تهران به سمت آمل سنگین اما روان است.

مهدی حاجوی ادامه داد: همچنین در حال حاضر ترافیک از تهران به سمت فیروزکوه نیمه سنگین و روان است.

وی بیان کرد: همچنین ترافیک از تهران به سمت قزوین در حال حاضر نیمه سنگین و روان است.

بار ترافیک ورودی به تهران عادی است

این مسئول اظهار داشت: در حال حاضر بار ورودی ترافیک به استان تهران زیاد نیست و در این زمینه مشکل خاصی وجود ندارد.

وی افزود: شهروندان برای کسب اطلاعات در خصوص وضعیت محورهای ارتباطی کشور و محور کرج - چالوس می توانند با پلیس راه کشور به شماره تلفن 88255555 - 021 تماس حاصل کنند.

این مسئول خاطرنشان کرد: پلیس راه استان تهران و پلیس راه کرج - چالوس نیز به ترتیب به شماره تلفنهای 44706666، 44704444 - 021 و 5342535 - 0261 آمادگی پاسخگویی به سئوالات شهروندان در خصوص وضعیت محور کرج - چالوس هستند.

حاجوی یادآور شد: از رانندگان انتظار می رود به همه موارد و توصیه های راهنمایی و رانندگی توجه داشته باشند تا بدون بروز خطر به مقصد برسند. 

وی اضافه کرد: اطلاعات بعدی در خصوص وضعتی ترافیک در جاده های استان تهران به اطلاع شهروندان رسانده خواهد شد.

کد مطلب 1053865

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