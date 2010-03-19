خشم و نفرت مردم ترکیه از صهیونیستها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری "dunyabulteni" ترکیه، هزاران نفر از مردم استانبول امروز پس از ادای مراسم نماز جمعه در میدان بایزید این شهر تجمع کرده و با سردادن شعارهای ضد صهیونیستی بر حمایت خود از قبله نخست مسلمانان که در معرض سیاستهای یهودی سازی و تخریب رژیم صهیونیستی قرار دارد، تاکید کردند.



مردم ترکیه در این تظاهرات که سازمانها و نهادهای جامعه مدنی ترکیه آن را سازماندهی کردند، اقدامات رژیم صهیونیستی در تخریب آثار اسلامی و مسیحی در فلسطین و اقدام تحریک آمیز صهیونیستها در ساخت کنیسه "الخراب" در چند متری مسجدالاقصی را به شدت محکوم کردند.



در حالی که حکام عرب همچنان به سکوت و حتی به گفته عبدالباری عطوان سردبیر روزنامه عرب زبان القدس العربی به همدستی با صهیونیستها ادامه می دهند، مسلمانان ترکیه در این تظاهرات گسترده، با محکوم کردن توطئه های رژیم صهیونیستی علیه قبله نخست مسلمانان و بیت المقدس اشغالی، حمایت قاطع خود از ملت مظلوم فلسطین و مسجدالاقصی را مورد تاکید قرار دادند.

شرکت کنندگان در این تظاهرات خواستار حمایت کشورهای اسلامی و عربی از مردم فلسطین به ویژه در بیت المقدس اشغالی و مقدسات این شهر شدند که خطر تخریب و نابودی به شدت آن را تهدید می کند.



در حالی که گستاخی های صهیونیستها به سبب ضعف و انفعال سران عرب و روحیه سازشکارانه آنها و تشکیلات خودگردان، برای تخریب مسجدالاقصی روز به روز بیشتر می شود و آنها در جسارتی وقیحانه اقدام به ساخت کنیسه ای به نام الخراب در کنار مسجدالاقصی کرده اند، فلسطینی هایی که تنها سلاحشان ایمان و توکل به خدا و سنگ است بدون ترس از غاصبان قدس در حال دفاع از قبله نخست مسلمانان هستند.

هم اکنون انتفاضه سوم فلسطین با عنوان انتفاضه قدس تمام بیت المقدس اشغالی و اطراف آن را فرا گرفته است، نوار غزه نیز صحنه خشم و انزجار مردمی از هتاکی صهیونیستها به مسجدالاقصی شده است و مردم کرانه باختری نیز با وجود محدودیتهای شدیدی که نیروهای وابسته به ابومازن برای آنها ایجاد کرده اند به ابراز خشم و انزجار خود می پردازند و برای عزیمت به قدس آماده هستند.



نظامیان مسلح صهیونیست تا کنون دهها جوان فلسطینی را به جرم دفاع از مقدساتی که در معرض تهدید جدی قرار دارند و سرزمین غصب شده، زخمی و بازداشت کرده اند.

