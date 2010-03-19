تجهیز چهار هزار مسجد مازندران به نرم افزارهای قرآنی

به گزارش خبرنگار مهر، سیدعلی اکبر طاهایی بعد از ظهر جمعه در ششمین جلسه مجمع عمومی مدیران موسسات و خانه های قرآنی روستایی مازندران در بابل گفت: برجسته ترین مفسر قرآنی عصر حاضر یعنی آیت الله جوادی آملی، یک عالم مازندرانی است.

وی افزود: تفسیر موضوعی تسنیم آیت الله جوادی آملی که یکی از کتاب‌های پرطرفدار است و تاکنون به چندین چاپ رسیده، یکی از افتخارات مازندران است.



طاهایی با بیان اینکه قرآن انسان را با فرهنگ طهارت آشنا می‌کند، اظهار داشت: ما باید به عنوان خادم قرآن، مداحی برای ترویج معارف پیامبر باشیم.



استاندار مازندران ادامه داد: اخلاص، پایه های آموزه‌های قرآنی است و باید این مؤلفه همواره زنده نگه داشته شود.



وی تصریح کرد: با توجه به رویکرد فرهنگی دولت دهم باید چهار هزار مسجد مازندران به تجهیزات نرم‌افزاری مجهز شوند تا بتوانیم فرهنگ قرآنی را بیش از پیش ترویج کنیم.



طاهایی از مسئولان سازمان تبلیغات اسلامی خواست برای دور سوم سفر دولت، بسته نرم افزاری با محوریت قرآن کریم و ترویج معارف اهل بیت تهیه نماید.