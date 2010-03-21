60 هزار همیار پلیس در استان سمنان فعال هستند

سرهنگ مصطفی عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر در سمنان گفت: این دانش آموزان از مقاطع ابتدایی و راهنمایی در اجرای طرح نوروزی با پلیس همکاری دارند.
وی ادامه داد: طرح همیار پلیس در سال های آینده توسعه می یابد و در پنج رده همیار کوچولو، همیار اول تا همیار سوم و پلیس یار نوجوان گسترش می یابد.
سرهنگ عباسی افزود: همیار کوچولو مربوط به رده های پیش دبستانی و ابتدایی است و همیار اول مربوط به رده تحصیلی دوم ابتدایی، همیار دوم به رده سوم ابتدایی، همیار سوم مربوط به چهارم و پنجم ابتدایی و پلیس یار نوجوان مربوط به رده اول راهنمایی است.
به گفته وی، همیاران پلیس در جریان سفرهای نوروزی تخلفاتی نظیر سرعت و سبقت غیرمجاز، خوردن و آشامیدن در حین رانندگی، استفاده از تلفن همراه حین رانندگی، نبستن کمربند ایمنی توسط سرنشینان جلو و رانندگی در هنگام خستگی و خواب آلودگی را به والدین توصیه می کنند.
وی با اشاره به اجرای این طرح از سه سال قبل در کشور گفت: همیاران پلیس در کاهش تلفات و حوادث جاده ای به ویژه در ایام پرتردد نوروز بسیار موثر بوده اند.
به گفته وی، همیاران پلیس حداقل به میزان 10 درصد در کاهش تلفات جانی در حوادث رانندگی نقش داشته اند.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان سمنان یاد آور شد: طرح همیاران فرهنگی نیز در آینده اجرا می شود و این طرح با مشارکت یک میلیون و 200 هزار نفر از فرهنگیان در دست اقدام است تا در آینده اجرا شود.
نظر شما