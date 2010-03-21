60 هزار همیار پلیس در استان سمنان فعال هستند

سرهنگ مصطفی عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر در سمنان گفت: این دانش آموزان از مقاطع ابتدایی و راهنمایی در اجرای طرح نوروزی با پلیس همکاری دارند.

وی ادامه داد: طرح همیار پلیس در سال های آینده توسعه می یابد و در پنج رده همیار کوچولو، همیار اول تا همیار سوم و پلیس یار نوجوان گسترش می یابد.

سرهنگ عباسی افزود: همیار کوچولو مربوط به رده های پیش دبستانی و ابتدایی است و همیار اول مربوط به رده تحصیلی دوم ابتدایی، همیار دوم به رده سوم ابتدایی، همیار سوم مربوط به چهارم و پنجم ابتدایی و پلیس یار نوجوان مربوط به رده اول راهنمایی است .

به گفته وی، همیاران پلیس در جریان سفرهای نوروزی تخلفاتی نظیر سرعت و سبقت غیرمجاز، خوردن و آشامیدن در حین رانندگی، استفاده از تلفن همراه حین رانندگی، نبستن کمربند ایمنی توسط سرنشینان جلو و رانندگی در هنگام خستگی و خواب آلودگی را به والدین توصیه می کنند .

وی با اشاره به اجرای این طرح از سه سال قبل در کشور گفت: همیاران پلیس در کاهش تلفات و حوادث جاده ای به ویژه در ایام پرتردد نوروز بسیار موثر بوده اند .

به گفته وی، همیاران پلیس حداقل به میزان 10 درصد در کاهش تلفات جانی در حوادث رانندگی نقش داشته اند .