سال 89 سال عزت بیشتر و پیشرفت گسترده تر ملت ایران خواهد بود

به گزارش خبرگزاری مهر، متن کامل پیام نوروزی دکتر محمود احمدی نژاد به مناسبت آغاز سال 1389به این شرح است :



بسم الله الرحمن الرحیم



سلام و درود خدا بر پیامبر گرامی اسلام (ص) و اهل بیت طاهرین (ع) و یاران برگزیده اش.



اللهم عجّل لولیّک الفرج و العافیه و النّصر و اجعلنا من خیر انصاره و اعوانه و المستشهدین بین یدیه.



یک بار دیگر بهار پر رمز و راز و پر از اسرار فرارسید؛ بهار طبیعت، جلوه ای از جلوه های بی مثال خداوندی است.



در زمستان، طبیعت به ظاهر حیات و زندگی دارد ولیکن فرصت بروز استعدادها و ثمردهی را در اختیار ندارد.



اعتدال هوا، نسیم بهاری و باران، فرصت شکوفایی را در اختیار طبیعت قرار می دهد.



حقیقت طبیعت، زیبایی، طراوت و ثمربخشی است و بهار، این امکان را در اختیار طبیعت قرار می دهد.



انسان هم زمستان و بهار دارد؛ حقیقت انسان شکوفایی استعدادهای الهی، طراوت و زیبایی است.



علم، حلم، حکمت، رأفت، عشق، قدرت، جمال و کمال جلوه های انسان شکوفا شده هستند.



بهار انسان و شکوفایی او در قرب الهی و مسیر کمالی او نهفته است و حرکت کمالی فقط و فقط از طریق حبل الله، حلقه واسط بین زمین و آسمان، امکان پذیر است.



انسان زمستانی به ظاهر انسان است اما منجمد و بی ثمر است.



جامعه بشری هم زمستان و بهار دارد.



بشریت تا امروز در زمستان به سر برده است و هنوز حقیقت انسان شکوفا نشده است.



بهار شکوفایی انسان، استقرار یگانه پرستی و عدالت در جهان است که به دست موعود الهی امام عصر (عج) برپا خواهد شد.



امام روح حاکم بر هستی است و شکوفایی و زندگی حقیقی در پیوند با او و همراهی با اوست؛ او بهار انسانیت است.



اگر امید به بهار واقعی در سایه حاکمیت نهایی عدالت به دست صالحان و مصلح کل نبود این دنیا ارزش زیستن نداشت.



یک سال از عمر ما گذشت، به طور معمولِ طبیعی همه باید محزون و ناراحت باشند اما می بینیم که به عکس، همه سرخوش و خوشحال و سرمستند؛ چرا؟



به نظرم علت آن است که همه ما در اعماق وجودمان و در فطرت خودمان باور داریم که بهار حقیقی انسان در راه است و با گذشت یک سال، یک سال به آن بهار واقعی نزدیک تر شده ایم.



زمستان بشریت رو به پایان است و عطر نسیم بهاری در هوا پیچیده است.



عصر، عصر ظهور است و رمز و راز ماندگاری و نشاط و آگاهی روزافزون ملت ایران، ایمان به این حقیقت و امید فراوان به تحقق حاکمیت امام در جهان است.



نوروز و آمدن بهار را به همه ملت ایران و همه ایرانیان سرفراز و سرزنده در هر کجای عالم که هستند و به خصوص خانواده معظم شهیدان، جانبازان، آزادگان و ایثارگران صمیمانه تبریک عرض می کنم.



نوروز در حال جهانی شدن است.



یک تبریک ویژه دارم به ملت های تاجیکستان، افغانستان، ترکمنستان، آذربایجان، ترکیه، گرجستان، قرقیزستان، ازبکستان، هندوستان، پاکستان، عراق، حاشیه خلیج فارس، بخش هایی از روسیه و چین و همه کسانی که نوروز را جشن می گیرند.



سال 88 سالی سرشار از عزت و سرفرازی و پیروزی های بزرگ برای یک ملت بزرگ بود.



یک انتخابات عظیم با حضور بی نظیر و حماسی ملت آگاه که همه مناسبات یک سویه عالم را به چالش کشید و شکوه و عظمت و درستی راه ملت را در جهان تثبیت کرد، در سال 88 به وقوع پیوست.



رأی قاطع و بسیار روشن و بالای ملت به رئیس جمهور منتخب و خادم، مسیر روشن فردا را ترسیم کرد و آغاز جهانی شدن انقلاب را به نمایش گذاشت.



در این انتخابات شیوه نوین انسانی و حقیقی مردم سالاری و حکمرانی صالح در برابر دید مردمان عالم قرار گرفت.



در سال 88 شکوه حضور مکرر ملت ایران در صحنه های گوناگون و در آخر در 22 بهمن در واقع بشارت محو اندیشه استکباری و خودخواهی و انتشار اندیشه انسانی بود.



البته دشمنان تلاش کردند با پاشیدن گرد و غبار مانع از درخشش ملت ایران و فرهنگ و آرمان الهی ملت ایران شوند، ولی آنها در واقع به چهره و چشمان خود خاک پاشیدند و عظمت ملت ایران چشمان جهانیان را خیره کرد.



دشمنان از نشاط و بالندگی و امید مردم ما عصبانی بودند و هستند اما باید بدانند که ملت ما امروز بسیار پرنشاط تر و بامحبت تر و مصمم تر و مقتدرتر از سال قبل و همیشه در راه اهداف بلند خود حرکت خواهد کرد.



امروز به لطف خدا سطح سیاسی و ایمانی ملت ایران از افق نگاه و اندیشه دشمنان بسیار بالاتر و بالاتر است و به فضل الهی امروز تراز ملت ایران جهانی شده است.



در سال 88 که با دستاوردهای بزرگ علمی، فرهنگی، ورزشی، هنری، صنعتی و عمرانی همراه بود، هزاران پروژه بزرگ و کوچک به بهره برداری رسید.



دولت در یک عرصه بسیار گسترده و متنوع از عمران روستایی تا عرصه های پیچیده فناوری تا مناسبات سیاسی بین المللی، حضوری مقتدر و موثر داشت و دستاوردهای بزرگ هسته ای، لیزری، هوا و فضا، بهداشت و درمان، پزشکی و دارویی، صنعت و کشاورزی، سدها، راه ها، راه آهن،‌کارخانجات متعدد بزرگ و کوچک و موفقیت در عرصه های تجارت و سرمایه گذاری از دستاوردهای ملت ایران بود.



در حالی که مناطق مهمی از دنیا با رکود و رشد منفی اقتصادی مواجه بودند ملت ایران با رشد بالای اقتصادی و عمرانی، صنعتی و کشاورزی همراه شد، تورم مهار شد و قیمت مسکن کاهش پیدا کرد و وحدت و همبستگی ملی در سطح مطلوب و کم نظیری قرار گرفت.



سال آینده به لطف الهی سال عزت بیشتر و پیشرفت گسترده تر ملت ایران خواهد بود.



دولت مصمم است با استفاده از همه ظرفیت کشور راه تعالی را با سرعت بالاتر ادامه دهد.



سال آینده به فضل الهی سال اخبار زیباتر و شادی آفرین تر خواهد بود.



اجرای عدالت و استیفای حقوق ملت ایران از خودخواهان و گردنکشان با قاطعیت ادامه خواهد یافت.



دولت مصمم است با حضور حکیمانه و مقتدرانه در مدیریت جهانی، جایگاه شایسته و بی بدیل ملت ایران را استیفا نماید.



دولت همچنان به دنبال آرمان های بلند الهی و انسانی و تحقق صلح،‌ امنیت و رفاه پایدار برای همگان بر پایه یگانه پرستی، عدالت، پاکی و مهربانی خواهد بود.



دولت ایران با قدرت از امنیت ملی خود صیانت خواهد کرد و هر دست ناپاکی که در گوشه و کنار به دنبال آسیب رسانی به ملت عزیز باشد از هر آستینی که بیرون بیاید با تدبیر، سرعت و قاطعیت قطع خواهد شد.



مستکبران رو به پایان هستند اگر آنان به عدالت برنگردند و با مسیر بازگشت به راه انبیا همراه نشوند در فردای روشن جایی نخواهند داشت.



سال آینده به فضل الهی سال شکوفایی فرهنگ ملت ایران و تلاش همگانی برای بازیابی و تقویت اخلاق، فرهنگ، سنت ها و ارزش های متعالی ملت ایران و انتشار جهانی آن خواهد بود.



سال آینده فضای سرزمین مقدس ایران سرشار از امید، نشاط، شادمانی، مهرورزی، همبستگی، وحدت و اقتدار ملت ایران خواهد بود و به لطف خدا گام های بلندتری به سوی اهداف برداشته خواهد شد.



همه ملت به خصوص جوانان پس از کسب انرژی لازم در این روزها آماده کار گسترده تر و والاتر باشند.



دولت برآمده از اراده ملت با حمایت مردم و با اقتدار، موانع پیشرفت، بداخلاقی ها و مانع تراشی ها را منزوی خواهد کرد و در اقتصاد، فرهنگ، عمران، برنامه های اصلاحی و انقلابی را به نفع عموم مردم خاصه محرومان دنبال می کند و دستاوردهای بزرگی را به مردم عزیز هدیه خواهد کرد.



در عرصه های علمی، فناوری، فرهنگی و ورزشی نیز، قله های بالاتری فتح خواهد شد.



سال آینده به لطف خدا سال درخشش بیشتر نام ایران به عنوان پرچمدار توحید، عدالت و پیشرفت حقیقی خواهد بود و ملت ایران هر حادثه ای را به فرصت پیشرفت و بالندگی تبدیل خواهد کرد؛ همه آماده باشند که فردا از آن ماست.



من به عنوان خادم کوچک از همه ملت بزرگ و همه کسانی که به خصوص در لحظه تحویل سال مشغول خدمت به ملت هستند صمیمانه تشکر می کنم.



برای کسانی که سال گذشته در میان ما بودند و امروز نیستند و برای همه رفتگان ملت ایران از خداوند بزرگ، علو درجات، رحمت و غفران الهی مسئلت دارم.



از خداوند بزرگ برای همه لطفش، از امام عصر (عج) برای همه هدایت هایش، از ملت بزرگ و رهبری عزیز و گرانقدر برای هوشمندی و ایستادگی شان و از همه خادمان ملت برای خدماتشان سپاسگزارم و برای همگان سلامتی، موفقیت و عزت بیشتر و تعجیل در فرج مولایمان را آرزو می کنم.



یا محوّل الحول و الاحوال، حوّل حالنا الی احسن الحال.