سارکوزی؛ نشانه ای بر پایان دموکراسی در فرانسه

به گزارش خبرگزاری مهر، نشریه آلمانی "دی سایت" در تحلیلی در این باره با اشاره به افزایش بیکاری، ترس مردم فرانسه از آینده و شرکت پایین مردم این کشور در انتخابات نوشت : فرانسویها از دولت خود بیگانه شده اند. دموکراسی فرانسه نمود و تجلی خود یعنی ملت را گم کرده است.

نویسنده در ادامه با اشاره به شرکت کمتر از نیمی از مردم فرانسه در انتخابات محلی هفته گذشته در این کشور نوشت: این در حالی است که در انتخابات شش سال پیش در این کشور تقریبا دو سوم افرادی که می توانستند در انتخابات شرکت کنند به پای صندوقهای رای رفتند.

دی سایت در ادامه به نتیجه ناگوار برخی همه پرسیها در کشور فرانسه اشاره کرد و نوشت : در یک همه پرسی 67 درصد بر این عقیده بودند که نه راستها و نه چپها در فرانسه برای حکومت کردن قابل اعتماد نیستند. 79 درصد فرانسویها نیز بر این عقیده اند که وضعیت کشورشان همواره بدتر می شود. هر ده نفر در این کشور بیکار هستند. جوانان فرانسه نیز بدبین ترین جوانان در اتحادیه اروپا به شمار می روند.

نویسنده در ادامه خاطر نشان کرد که بیکاری، شرکت در انتخابات پایین و ترس از آینده تنها مسائل مختص فرانسه نیستند و ما این مشکلات را در سراسر اروپا داریم، اما در فرانسه بیگانگی مردم با دولت بسیار عمیق است. جامعه دچار دودستگی شده است. چنین حالتی تا این حد شدید تا به حال در این کشور وجود نداشته است.

بر اساس گزارش سالانه Mediators der Republik یک نوع احساس ناحقی توام با بغض و کینه در بین مردم فرانسه وجود دارد. آنها از نظر روحی خسته اند و به سختی روزمره خود را می گذرانند.

مردم این کشور گرفتار سختیهای فراوانی هستند و شکست مراجع صلاحیت و قانونی را تجربه می کنند. سکوت کردن یک واکنش معمولی موسسات به شهروندان در چنین شرایطی است.درست در چنین شرایطی دولت شهروندانش را گاه و بیگاه بی پناه رها می کند.

نویسنده در بخش دیگری از این مطلب این پرسش را مطرح می کند که پس از آن، امنیت و اعتمادی که در تابستان 2007 تمام فرانسه را فرا گرفته بود کجاست؟ امروز برای بسیاری منتقدان فرانسوی از جمله امانوئل تود نویسنده فرانسوی سارکوزی نشانه ای از پایان دموکراسی است؛و برای فرد دیگری تنها یک رئیس جمهور که زمان را از دست می دهد. این عنوان یکی از کتابهای چاپ شده در این کشور است.

دنیس اولیونس از تحلیلگران چپگرای فرانسه با نگاه انتقادی به حکومت فرانسه در این باره ابراز داشته است که انتخابات به تنهایی به معنای دموکراسی در یک کشور نیست. درجه سیاسی در فرانسه نمی فهمند که آنها باید کمی از حقوق قدرتی خود گذشته و آن را واگذار کنند تا واقعا بتوانند حکومت کنند.