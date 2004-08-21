10 تيرانداز با كمان به اردوي تيم ملي بانوان معرفي شدند

به گزارش خبرنگار" مهر" ، اين ركورد گيري با حضور 17 تيراندازازسراسر كشورزير نظرمانسوك پارك مربي كره اي تيم ملي تيروكمان درمحل مجموعه ورزشي انقلاب انجام شد.

براين اساس مربي تيم ملي تير وكمان طبق استيل هاي حركتي ونگاهي و فرمي ورزشكاران و ركوردهاي مورد نظر 10 تيرانداز: ميترا ابياتي نژاد ، زهرا جوانمرد، نسرين ملا محمدي ، ليلا غني زاده ، مهديه خجسته ، مريا هروي ، سكينه قاسم پور، نجمه آبيتن ، فاطمه متقي كاشاني و كلثوم ساوري را انتخاب و به فدراسيون معرفي كرد.

گفتني است نفرات برتر اين ركورد گيري نخستن اردوي خود را درهفته آينده درمحل مجموعه ورزشي انقلاب آغازمي كنند تا بعد ازكسب آمادگي هاي لازم اعزام هاي برون مرزي شركت كنند.

پايان نخستين دوره كلاس مربيگري تيراندازي با كمان

نخستن دوره كلاسهاي مربيگري تيراندازي با كمان ويژه بانوان و آقايان روز گذشته به كار خود پايان داد.

به گزارش روابط عمومي فدراسيون تيراندازي با كمان اين كلاس با حضور 40 نماينده آقا و خانم از سراسر كشور به صورت مشترك طي يك هفته در محل مجموعه ورزشي آزاد ( سالن 12 هزارنفري و زمين چمن 2 و 5) به استادي هوشنگ كشاورزي ، مهدي هروي و حجت الله و اعظي در بخش عملي و كاتوزيان ، دكتر شفيع زاده ، جعفري و دكتر خنده رو برگزار شد كه در پايان اين كلاس از كليه شركت كنندگان امتحان تئوري وعملي گرفته شد تا به حائزين برتر گواهي پايان دوره مربيگري درجه 3 تيرو كمان اهدا شود.

