خشم گسترده جهان اسلام از هتاکی صهیونیستها به مسجدالاقصی

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت امور داخلی رژیم صهیونیستی به تازگی از ساخت 1600 واحد مسکونی صهیونیست نشین جدید در بیت المقدس اشغالی خبر داده که این اقدام سبب بروز واکنش شدید مقامات تشکیلات خودگردان فلسطین و محکومیت آن از سوی جامعه بین الملل شده است.

از سوی دیگر اقدام تحریک آمیز و گستاخانه صهیونیستها در ساخت کنیسه ای موسوم به الخراب در چند متری مسجدالاقصی موجی از خشم و انزجار در میان مردم فلسطین و مسلمانان جهان به وجود آورد و تظاهرات گسترده برای محکوم کردن این اقدامات صهیونیستها همچنان ادامه دارد.

روز جمعه پس از برگزاری نماز جمعه، مناطق مختلف منامه پایتخت بحرین از جمله منطقه الدراز، قفول و شهرک حمد شاهد تحصن صدها نفر از نماز گزاران برای محکوم کردن اقدامات صهیونیستها بر ضد مسجد الاقصی بود و مجلس نمایندگان، جمعیتهای سیاسی و مردم بحرین نیز خشم خود را از اقدامات رژیم صهیونیستی در مسجدالاقصی ابراز کردند.

تحصن کنندگان خواستار تعامل جدی رژیمهای عرب با مسئله فلسطین، خودداری از عادی سازی روابط و همکاری امنیتی با رژیم صهیونیستی شدند.



مجلس نمایندگان بحرین نیز روز پنجشنبه با انتشار بیانیه ای ضمن اعلام همبستگی با ملت فلسطین و تائید آغاز سومین انتفاضه و روز خشم، بر حمایت کامل خود از کلیه حقوق ملت فلسطین و روشهای آن در جهاد و مقاومت و دفاع از جان، خاک و مقدسات خود تاکید کرد و دفاع از مسئله فلسطین را جزو اصول ثابت به شمار آورده و بر اعتقاد ملتهای عرب به نابودی رژیم صهیونیستی تاکید کرد.



مجلس بحرین در بیانیه خود همچنین تصمیم اخیر اعراب مبنی بر ادامه مذاکرات با رژیم صهیونیستی و نادیده گرفتن نقشه های یهودی سازی قدس و یورش به مسجد الاقصى، به سرقت بردن حرم ابراهیمی و مسجد بلال و فراموشی جنگ علیه غزه، شتابزدگی در عادی سازی روابط و دیدار با مقامهای رژیم صهیونیستی و گروه های صهیونیستی تندرو را به شدت محکوم و از اجلاس آتی سران عرب خواست گامهای عملی و فعال برخاسته از منطق قدرت و شجاعت بردارند .



مجلس بحرین جهاد و مقاومت را تنها راه برای مقابله با جنایات و اقدامات ظالمانه صهیونیستی دانست.



شورای اسلامی علمای بحرین نیز با انتقاد از ضعف ر‍ژیمهای عربی و محکومیت اقدامات رژیم صهیونیستی در سرزمینهای اشغالی فلسطین و مسجد الاقصى، بیانیه ای صادر کرد.



جمعیت المنبر الوطنی الاسلامی نیز با انتشار بیانیه ای ضمن محکوم کردن اقدامات رژیم صهیونیستی در سرزمینهای اشغالی فلسطین و تلاشهای آن برای یهودی سازی بیت المقدس، خواستار موضع قاطع سران عرب در اجلاس آتی خود در لیبی علیه این اقدامات شد.

همچنین صدها آواره فلسطینی با برپایی تظاهرات در جنوب شهر دمشق با محکوم کردن اقدام اخیر صهیونیستها در ساخت کنیسه الخراب و هتاکی به مسجدالاقصی، توقف هرچه سریع تر شهرک سازی ها در قدس شرقی را خواستار شدند.



شرکت کنندگان در تظاهرات در حالی که پرچم فلسطین را در دست داشتند، شعارهای ضداسرائیلی سر می دادند.



تظاهرکنندگان همچنین از رژیمهای عربی و جامعه جهانی به دلیل کوتاهی برای آزادسازی فلسطین پس از گذشت 60 سال اشغال، به شدت انتقاد کردند.



فلسطینیان همچنین در اعتراض به مرمت و بازگشایی کنیسه الخراب در نزدیکی مسجد الاقصی شعار سر دادند.



تظاهرات مشابهی در حمایت از مسجد الاقصی و بیت المقدس در نوار غزه، لبنان، ترکیه، و کشورهای دیگر برگزار شد.



صائب عریقات، مذاکره کننده ارشد تشکیلات خودگردان فلسطین نیز روز شنبه گفت، جامعه جهانی باید به بیت المقدس بازرس اعزام کند تا از توقف کامل ساخت و سازهای غیرقانونی اطمینان حاصل شود.



این در حالی است که مقامهای رژیم صهیونیستی از جمله نتانیاهو نخست وزیر و لیبرمن وزیر امور خارجه این رژیم در دهن کجی آشکار به درخواست جامعه بین المللی برای توقف اقدامات تجاوزکارانه خود در سرزمین اشغالی فلسطین از جمله بیت المقدس بر ادامه شهرک سازی تاکید کردند.