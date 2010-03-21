تدارک برنامه های شاد و مفرح برای مسافران نوروزی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا ناری ابیانه مدیر کل آموزش و مشارکتهای اجتماعی شهرداری تهران ضمن اعلام این خبر گفت: اهدای بسته های آموزشی شهردار خانواده و شهردار مدرسه با هدف ارائه آموزشهای شهروندی با سرفصل های مرتبط با شهرداری تهران در قالب بازی های تعاملی در 30 عنوان در بین مسافران کود ک و نوجوان که از پایانه های مسافربری چهارگانه شرق - غرب - جنوب و بیهقی قصد مسافرت به اقصی نقاط کشور را دارند توزیع می شود.

وی همچنین از تدارک برنامه های شاد و مفرح برای شهروندانی که با اتوبوسهای بین شهری مسافرت می کنند خبر داد و افزود: این اداره کل لوح فشرده ویژه با عنوان جشن بزرگ شهروندی تولید کرده که از طریق تلویزیونهای داخل اتوبوس به نمایش در می آید و مجریان مشهور کشور، ورزشکاران، هنرمندان، خوانندگان و گروههای ویژه کودکان در آن حضور دارند.

مدیر کل آموزش و مشارکتهای اجتماعی شهرداری تهران تصریح کرد: امیدواریم با پخش این لوح فشرده بتوانیم ساعات شاد و مسرت بخشی را در داخل اتوبوس برای مسافران فراهم کنیم.