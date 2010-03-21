بازپیرایی چهار راه مخبرالدوله در تعطیلات نوروز

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی گلشنی با بیان این مطلب اظهار داشت: این محدوده از لحاظ هویتی اهمیت بسیاری دارد اما متاسفانه جدارههای ارزشمند آن مغفول مانده و دستخوش مداخلات کارکردی چهار راه قرار گرفته است.
وی بااشاره به اینکه اقدامات بازپیرایی و مرمت چهار راه مخبر الدوله با میراث فرهنگی هماهنگ شده است افزود: جدارههای اطراف این تقاطع ، مانند جدارههای میدان حسن آباد ،بسیار ارزشمند است و دراین اقدام این جدارهها بازپیرایی خواهند شد.
گلشنی ادامه داد: در این بازپیرایی و احیای جدارهها ، آن بخشهای از بین رفته نیز مجددا ساخته و بازپیرایی میشوند ، تمامی این طرحها نیز مورد تایید سازمان میراث فرهنگی قرار گرفته است.
معاون فنی و مهندسی سازمان زیبا سازی همچنین اظهار داشت: در کنار بازپیرایی چهار راه مخبر الدوله ، پل عابر پیاده این چهار راه نیز جمعآوری میشود.
وی ادامه داد: پل عابر این محدوده از جمله پلهایی است که کارایی لازم را ندارد و شهروندان عموم ااز آن استفاده نمیکنند با وجود چراغ راهنما دراین چهار را ه نیز نیازی به احداث پل در این تقاطع احساس نمیشود.
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