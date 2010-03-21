صدرنشینی آرسنال / منچستریونایتد - لیورپول امروز به مصاف هم می روند

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته سی و یکم رقابت‌های فوتبال لیگ برتر انگلستان شنبه شب با برگزاری هفت مسابقه آغاز شد که در یکی از این دیدارها تیم فوتبال آرسنال برابر وستهام به پیروزی دست یافت.

در این بازی که در ورزشگاه امارات برگزار شد، دنیلسون (5) و فابرگاس (82- پنالتی) برای تیم آرسنال گل زدند تا این تیم با 67 امتیاز به صورت موقت به صدرجدول رده بندی این مسابقات صعود کند.

نتایج کامل دیدارهای شب گذشته به شرح زیر است:



* آستون ویلا 2 - وولوورهمپتون 2

* اورتون 2 - بولتون صفر

* ساندرلند 3 - بیرمنگام یک

* پورتموث 3 - هال سیتی 2

* استوک سیتی یک - تاتنهام 2

* ویگان یک - بارنلی صفر

* آرسنال 2 - وستهام صفر

- هفته سی و یکم رقابت‌های فوتبال لیگ برتر انگلستان امروز با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می‌رسد:

* منچستریونایتد - لیورپول

* فولهام - منچسترسیتی

* بلاکبرن - چلسی

جدول رده بندی لیگ برتر انگلستان:

1- آرسنال 67 امتیاز - 31 بازی

2- منچستریونایتد 66 امتیاز - 30 بازی

3- چلسی 64 امتیاز - 29 بازی

4- تاتنهام 55 امتیاز- 30 بازی

5- لیورپول 51 امتیاز - 30 بازی

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18- بارنلی 24 امتیاز - 31 بازی(تفاضل گل 33-)

19- هال سیتی 24 امتیاز- 30 بازی(تفاضل گل 35-)

20- پورتموث 13 امتیاز - 30 بازی