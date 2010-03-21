رم پیروز شد، اینتر متوقف

به گزارش خبرگزاری مهر، روز نخست از هفته بیست و نهم رقابت‌های فوتبال سری آ ایتالیا شب گذشته (شنبه شب) با برگزاری سه مسابقه پیگیری شد که در یکی از این دیدارها تیم اینتر در زمین پالرمو با نتیجه یک بر یک متوقف شد.

در این بازی ابتدا تیم اینتر در دقیقه 10 و توسط میلتو از روی نقطه پنالتی به گل برتری دست یافت اما ادیسون کاوانی در دقیقه 24 گل تساوی تیم پالرمو را به ثمر رساند.

این نتیجه بهترین فرصت برای تیم میلان است تا با پیروزی در مسابقه امشب خود برابر ناپولی به صدرجدول رده بندی رقابت‌های سری آ صعود کند.

همچنین تیم فوتبال رم با هت تریک "ویسینیچ" برابر میهمانش اودینزه به برتری 4 بر 2 دست یافت. لوکا تونی (15) و ویسینیچ (23، 66- پنالتی و 82) برای رم گل زدند و آنتونیو دی ناتالی(38 - پنالتی و 61) گلهای تیم اودینزه را به ثمر رساند.

در دیگر دیدار شب گذشته هم تیم فیورنتینا با سه گل از سد جنوآ گذشت. آلبرتو سانتانا (7)، جیلاردینو(73) و باباکار (86) گلهای فیورنتینا را در این بازی به ثمر رساندند.

هفته بیست و نهم رقابت‌های فوتبال سری آ ایتالیا امشب با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می‌رسد:



*‌ سیه‌نا - بولونیا

* میلان - ناپولی

* کیه‌وو - کاتانیا

* کالیاری - لاتزیو

* باری - پارما

* آتلانتا - لیوورنو

* سامپدوریا - یوونتوس

جدول رده بندی سری آ ایتالیا:

1- اینتر 60 امتیاز(یک بازی بیشتر)

2- میلان 58 امتیاز

3- رم 56 امتیاز(یک بازی بیشتر)

4- پالرمو 47 امتیاز(یک بازی بیشتر)

5- یوونتوس 45 امتیاز

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18- لیورنو 24 امتیاز

19- آتلانتا 22 امتیاز - تفاضل گل 17-

20- سیه‌نا 22 امتیاز- تفاضل گل 20-