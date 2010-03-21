هلاکت 4 ترویست در تکریت / کشف خودروی بمبگذاری شده در غرب بغداد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری نهرین، نیروهای ارتش عراق شب گذشته چهار تروریست را در پی درگیری با یک گروه مسلح در شهر الشرقاط در شمال تکریت زادگاه صدام دیکتاتور معدوم عراق به هلاکت رساندند.



این حادثه زمانی رخ داد که ارتش عراق در جستجوی یک فرد تحت پیگرد در یکی از روستاهای شهر الشرقاط بود.



نیروهای ارتش همچنین یک تروریست دیگر را در این عملیات دستگیر کردند.



از سوی دیگر بر اثر انفجار بمب در شمال شهر موصل، پنج نیروی ارتش زخمی شدند.



این بمب در مسیر گشتی ارتش در محله الزراعی در شمال موصل منفجر شد.

شب گذشته نیز یک دستگاه خودروی بمبگذاری شده در غرب بغداد کشف شد .



نیروهای ارتش عراق نیز موفق شدند چهار فرد تحت پیگرد را در منطقه الاسکندریه در جنوب بغداد دستگیر کنند.



در بصره نیز 34 فرد تحت پیگرد در عملیات نیروهای پلیس این استان دستگیر شدند.



دو نیروی شورای بیداری در استان صلاح الدین بر اثر انفجار بمب زخمی شدند.



در استان دیاله نیز مردان مسلح به سوی گروهی از مردم در روستای الندی در شرق بعقوبه حمله ور شدند.