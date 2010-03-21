سیستم مکانیزاسیون اقامتگاه های خراسان رضوی افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر در مشهد، سیستم مکانیزاسیون واحدهای اقامتی در قالب پورتال راه اندازی شد.

نحوه دسترسی به آن تا زمان تثبیت قطعی سایت مورد نظر از طریق آدرس اینترنتی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی، www.chto-khr.ir ، امکان پذیراست.

در پورتال طراحی شده سه بخش ویژه گردشگران، صاحبان واحدهای اقامتی و ارگان های دولتی تعریف شده است که هریک با امکانات مختلف قابل استفاده کاربران خواهد بود.

در بخش گردشگران، مسافرانی که قصد عزیمت به استان را دارند می توانند از ظرفیت های اقامتی خراسان رضوی آگاهی یابند و با تکمیل سیستم طراحی شده در آینده ای نزدیک از امکان رزرواسیون نیز بهره مند شوند.

نهادهای مورد نظر نیز می توانند با وارد کردن نام کاربری و کلمه رمز، آمار مربوط به مسافران ورودی خراسان رضوی را استخراج کنند.

در حال حاضر صاحبان 50 هتل به منظور وارد کردن اطلاعات خود شامل معرفی واحد مربوطه و نیز آمار مسافران ورودی به اقامتگاه مورد نظر، اقدام کرده اند تا با بررسی دستاوردها و رفع مشکلات موجود، سایر هتل های استان نیز از تیرماه سال آینده وارد پورتال مورد نظر شوند.