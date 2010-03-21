اعتراض مردم فلسطین به ناتوانی سازمان ملل در لغو محاصره غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد امروز در جریان بازدید از ویرانه های جنگ 22 روزه رژیم صهیونیستی در نوار غزه بازدید کرد و طی آن خواستار پایان یافتن محاصره این منطقه شد.



بان کی مون در این سفر کوتاه، قول داد به فشار بر رژیم صهیونیستی برای پایان دادن به محاصره نوار غزه ادامه دهد.



دبیرکل سازمان ملل متحد اذعان کرد مردم غزه به سبب محاصره متحمل رنجهای فراوانی شده اند و این وضعیت پذیرفتنی نیست.

وی گفت : سیاست محاصره بی فایده بوده و هرگز پذیرفتنی نیست.

سفر دبیرکل سازمان ملل متحد به نوار غزه تنها دو ساعت طول کشید و وی در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت سازمان ملل متحد از سه سال پیش نتوانسته است پروژه مسکونی در شهر خان یونس در جنوب نوار غزه را تکمیل کند.



وی حجم ویرانی های ناشی از جنگ اخیر رژیم صهیونیستی را که با چشمان خود دیده است، ناامید کننده خواند.



بان کی مون که برای دومین بار از زمان جنگ 22 روزه از نوار غزه دیدن می کند، از مردم مظلوم و تحت محاصره غزه خواست از مقاومت و ایستادگی که وی خشونت خواند، دوری کرده و راه سازش و پایبندی به توافقنامه خفت بار تشکیلات خودگردان با رژیم صهیونیستی را در پیش گیرند.



این در حالی است که به محض ورود بان کی مون به نوار غزه، مردم این منطقه از جمله زنان و کودکان با سردادن شعارهایی خواستار تحرک جدی سازمان ملل متحد برای پایان دادن به محاصره ظالمانه این منطقه شدند.



سفر بان کی مون به نوار غزه با تدابیر امنیتی شدید نیروهای امنیتی دولت منتخب ملت فلسطین انجام شد.