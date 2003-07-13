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۲۲ تیر ۱۳۸۲، ۱۶:۵۸

وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي درگذشت زهرا كاظمي را تسليت گفت

وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي درگذشت زهرا كاظمي را تسليت گفت

وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي طي ارسال پيامي به خانواده مرحوم زهرا كاظمي از درگذشت وي اظهار تاسف كرد .

به گزارش خبرگزاري" مهر" از روابط عمومي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ، احمد مسجد جامعي در اين پيام نوشت :" با كمال تاسف خبر فوت خبرنگار محترم خانم زهرا كاظمي را دريافت كردم ، اين حادثه دردناك ، موجب تاثر و تالم اينجانب و همكارانم گرديد ، لذا ضمن ابراز همدردي با شما و جامعه خبرنگاران و آرزوي بردباري در غم فقدان وي اعلام مي كنم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي بنا به وظايف خود پي گيري علل اين رخداد و روشن ساختن ابعاد  موضوع را در دست انجام دارد ."
کد مطلب 10542

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