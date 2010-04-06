"نگارستان پرجاذبه ایران" امکانات گردشگری ندارد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سالانه گردشگران زیادی برای بهره مندی از موقعیت و جاذبه های طبیعی به این استان سفر می کنند، درحالیکه امکانات و خدمات موجود در این استان پاسخگوی نیازهای منطقه ای نیست چه رسد به نیازهای ملی.

برخورداری از تنوع اقلیمی و قابلیتهای برجسته و متعدد طبیعی گردشگری، جلگه، دشت، کوهستان، دریا، سواحل و... نظیر پارک ملی گلستان، جزیره آشوراده، تالاب های بین المللی، آبشارها، پارک های جنگلی، منطقه جهان نما و ...از جمله قابلیتهای گردشگری این استان به شمار می آید.



وجود پارکهای جنگلی و تفرجگاه های فراوان مانند پارک های جنگلی کبودوال، نهارخوران، قرق و... وجود 3 تالاب بین المللی آلماگل، آجی گل و گمیشان در استان(در استان گلستان 17 سایت سرشماری پرندگان آبزی و کنارآبزی وجود دارد از دیگر مواهب بخش گردشگری در گلستان است.

ناکافی بودن تعامل و هماهنگی در بین سازمان های فعال و مرتبط با صنعت گردشگری، فقدان نیروی متخصص مرتبط با صنعت گردشگری جهت ارائه الگوهای مناسب در تهیه و اجرای برنامه های توسعه ای بخش گردشگری از دیگر موانع است.

وجود این مشکلات درحالیست که براساس پیش بینیهای مسئولان، نوروز امسال باید بیش از چهار میلیون مسافر به استان سفر کنند ولی آیا امکانات و زیرساختهای گلستان برای پذیرایی از این گردشگران مهیاست؟

کمبود هتل، مراکز اقامتی و پذیرایی، فراهم نبودن زیرساختهای گردشگری، نبود نیروهای متخصص بخش صنعت گردشگری، معرفی نشدن مناسب جاذبه های طبیعی، کم توجهی به توریسم روستایی از مسائلی است که توسعه گردشگری در گلستان را با مشکل روبرو کرده است.

طبق آمار مسئولان، با هماهنگی های به عمل آمده 170 مدرسه با هزار و 546 کلاس، 17 هتل با 950 تخت و 13 مهمانپذیر با 634 تخت، 24 منزل استیجاری با ظرفیت پذیرش حداقل 130 نفر برای اقامت مسافران نوروزی استان در نظر گرفته شده است.

17 سالن تربیت بدنی برای مواقع ضروری و بارندگی، 100 مسجد و بیش از 100 چادر اسکان موقت، 17 سالن ورزشی برای اسکان اضطراری و 22 واحد آموزشی ذخیره در ایام پیک مسافر نیز وظیفه اسکان مسافران نوروزی را برعهده دارند.

براساس آمارها از مجموع بیش از 234 هزار مسافر وارده شده در آخرین روز سال گذشته به گلستان، تنها 10 درصد آن در استان اقامت یافتند که از این تعداد تنها هزار و 785 نفر در هتلها اسکان یافتند.



گلستان به عنوان نگارستان ایران، تکه ای از خاک بهشت ایران است و با پیشینه تاریخی هفت هزار ساله از دوران آریاییان از محورهای تمدنی ایران زمین محسوب می شود.

این استان از یک سو اقلیم متفاوت و متضادی را از جنوب به شمال مناظر چشم نوازی را در خود جای داده و از سوی دیگر از مناطق کوهستانی تا نقاط کویری در آن به چشم می خورد و چون ایرانی کوچک بشمار می آید که اقوام و آحاد مذاهب مختلف کشور در آن سکنی گزیده اند.

گردشگری آبی و دریایی (دریاچه ها، سدها، تالاب ها، خلیج گرگان و دریا)، طبیعی، کوهستانی، مردم شناسی (قوم پژوهی- بومیان)، دینی (مساجد، تکایا، امامزاده ها و اماکن و درختان مقدس)، تاریخی(شهرهای تاریخی جرجان و تمیشه و استرآباد، دیوار بزرگ گرگان، دیوار تمیشه) اکوسیستم گیاهی و جانوری و... بخشی از مواهب خدادادی این استان به شمار می آید.



صنایع دستی استان گلستان براساس ویژگی های خاص به دسته های بومی و غیربومی تفکیک شده که 23 رشته بومی و 54 رشته غیربومی شناسایی شده است و از رشته های بومی آن می توان از ابریشم بافی، شمد بافی، زیورآلات ترکمن، سوزن دوزی ترکمن، جاجیم، چادرشب بافی، خورجین بافی، جل اسب، البسه محلی، پوستین دوزی، پاپوش سنتی، سوزن دوزی ترکمن، نمکدان بافی، چنته، زین سازی، سازسازی سنتی (ساخت دوتار ترکمن)، سفالگری، شیشه گری فوتی، پلاس، نمدمالی، رنگرزی طبیعی، نواربافی علی آباد کتول، قزاق دوزی، چوغا اشاره کرد.

استان گلستان در زمینه میراث فرهنگی و تاریخی نیز دارای پتانسیل های ارزشمندی است و تاکنون حدود 1500 اثر تاریخی شامل میراث ملموس ابنیه و تپه در سطح استان شناسایی شده است که تاکنون 544 اثر از مجموع آثار شناسایی شده به ثبت رسیده اند و 28 پرونده نیز در شورای ثبت استان به ثبت رسیده و جهت بررسی در شورای ثبت سازمان مرکزی به تهران ارسال شده است.



در عین حال دبیر ستاد تسهیلات سفرهای گلستان با اشاره به ورود بیش از سه میلیون و 456 هزار نفر به استاندار ایام نوروز برخی اقدامات این ستاد در راستای پذیرایی از مسافران را تشریح کرد.

دبیر ستاد دائمی تسهیلات و نظارت بر سفرهای گلستان با اشاره به اینکه 27 درصد مسافران منزل اقوام و دوستان را جهت اقامت در استان، 8 درصد منازل شخصی استیجاری، 34 درصد اقامتگاه های عمومی، 12 درصد مدارس طرح اسکان، 18 درصد چادرهای شخصی و 4 درصد نیز سایر اقامتگاه ها را جهت اسکان برگزیده اند، افزود: 45 درصد از پاسخگویان وضعیت قیمت مراکز اقامتی استان را گران و 41 درصد ارزان و مناسب و 67 درصد از پاسخگویان وضعیت سرویس دهی در محل اقامت خود را خوب و مناسب ارزیابی کردند.





فریدون فعالی به اقدامات صورت گرفته در این ستاد اشاره و اضافه کرد: با توجه به اینکه تیم نظرسنجی ستاد در دبیرخانه ستاد مستقر بود. این گروه، نظرسنجی از مسافران نوروزی را با بیش از چهار برگه به انجام رساند که نتیجه روزانه این نظرسنجی ها به منظور فراهم کردن امکانات حداکثری جهت افزایش رضایتمندی مسافران نوروزی، به دستگاه های اجرایی ذیربط ارسال شد.

مدیرکل میراث فرهنگی گلستان بیان داشت: با مشارکت و همکاری اداره کل روستایی استانداری و با همکاری دهیاری ها و حضور دهیاران در مبادی ورودی روستاها با برپایی چادرهای اطلاع رسانی و عرضه آبجوش صلواتی نسبت به معرفی جاذبه های گردشگری و توانمندی ها روستا و ارائه خدمات در مسیرهای پرتردد استان به مسافران اقدام شد.

فعالی افزود: در راستای اجرای طرح ساماندهی اماکن خصوصی استیجاری، با استقرار 5 کانکس و 5 چادر اطلاع رسانی و راهنمایی مسافران در امر اسکان موقت در اماکن خصوصی استیجاری با فعالیت بخش خصوصی به صورت تقریبی شبانه روزی به عنوان مجری طرح انجام پذیرفت که طی ایام نوروز 89 با 27 واحد تحت پوشش با ظرفیت دو هزار نفر در روز، توانستند بیش از 17 هزار مسافر را اقامت دهند.