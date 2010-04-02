اهداف کمی سند توسعه منابع طبیعی و آبخیزداری اعلام شد

فرود شریفی در گفتگو با مهر در خصوص اهداف کمی سند توسعه منابع طبیعی و آبخیزداری در برنامه پنجم گفت: خروج دام از جنگلهای شمال در برنامه چهارم معادل 2هزار و400 واحد دامی و در برنامه پنجم معادل 968 هزارواحد دامی پیش بینی شده و در پایان برنامه هفتم خروج دام از جنگلهای شمال به 3 هزار و 368 واحد دامی خواهد رسید.

وی با بیان اینکه در برنامه چهارم در قالب اجرای طرح ساماندهی جنگل نشینان شمال کشوربالغ بر6 هزار و 800 خانوار ساماندهی شد، افزود: در برنامه پنجم پیش بینی ساماندهی 3 هزار و 262 خانوار شده، ضمن اینکه در پایان برنامه هفتم بالغ بر10هزار و 62 خانواردرجنگلهای شمال کشورساماندهی می شوند.

توسعه 400 هزارهکتاری زراعت چوب

معاون وزیرجهاد کشاورزی بیان کرد: توسعه زراعت چوب از دیگر شاخصهای اهداف کمی سند توسعه منابع طبیعی و آبخیزداری است که در برنامه چهارم، پنجم، ششم و هفتم معادل 400 هزارهکتار صورت می گیرد، به نحویکه درهر برنامه 100 هزارهکتارتوسعه زراعت چوب محقق می شود.

وی اظهارداشت: توسعه جنگل به ویژه جنگلهای دست کاشت درافق 1404 به 2 هزارهکتار افزایش می یابد و برای این منظوردرهر برنامه توسعه ای 500 هزارهکتار توسعه جنگل پیش بینی شده است.

شریفی عنوان کرد: سطوح تحت پوشش طرحهای مدیریت جنگل دربرنامه چهارم 3 هزارو 900 هکتارافزایش یافته واین میزان در برنامه پنجم به 7 هزار و 800 هکتار، دربرنامه ششم به 11 هزار و700 هکتارودربرنامه هفتم به 14هزارو 200هکتارافزایش می یابد.

افزایش 100 درصدی حفاظت ازاراضی ملی

وی کنترل کانونهای بحرانی و مناطق تحت تاثیر بیابانزا از طریق اجرای عملیات بیابانزدایی را از دیگر اهداف کمی سند توسعه منابع طبیعی و آبخیزداری اعلام کرد و گفت: در برنامه چهارم هزارو 500 هکتارعملیاتی شده و در برنامه پنجم هزارو300 هکتار تحت پوشش این برنامه قرار می گیرد،ضمن اینکه دربرنامه ششم و هفتم به ترتیب هزارو550 هکتاروهزار و650 هکتاردر دستورکارقراردارد و درافق 1404بالغ بر6 هزارهکتار بیابانزدایی خواهد شد.

معاون وزیرجهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: دربرنامه چهارم ضریب حفاظت ازجنگلها، مراتع و اراضی ملی 50 درصد ارتقاء یافته و پیش بینی می شود دربرنامه پنجم 75 درصد، دربرنامه ششم 100 درصد و دربرنامه هفتم نیزاین ضریب 100 درصد افزایش یابد.

به گفته وی ممیزی اراضی و تفکیک مستثنیات دربرنامه چهارم بالغ بر40هزارهکتار بوده که در پایان برنامه هفتم نیزبه همین میزان خواهد بود، ضمن اینکه سامانه های اطلاعات توصیفی زمین در پایان برنامه هفتم توسعه معادل 136هزارهکتار پیش بینی شده است.

اجرای عملیات آبخیزداری در 42 هزار هکتار

معاون وزیرجهاد کشاورزی افزود: درپایان برنامه هفتم درافق 1404بالغ بر30 هزارهکتار استعدادیابی و تعیین کاربری براساس توان اکولوژیک محقق می شود، ضمن اینکه سطوح اجرایی طرحهای مرتعداری دربرنامه پنجم به 50 هزارهکتار می رسد، درحالیکه دربرنامه چهارم معادل 30 هزارهکتار بوده و درپایان برنامه هفتم این رقم به 86 هزارهکتار افزایش می یابد.

وی گفت: در برنامه چهارم در5 هزار و 130 هکتارعملیات آبخیزداری درحوزه سدها صورت گرفته و پیش بینی می شود در برنامه پنجم به 17 هزارهکتار بالغ شود، همچنین اجرای عملیات آبخیزداری در حوزه سدهای کشوردر پایان برنامه هفتم توسعه به 42 هزارهکتار افزایش خواهد یافت.

شریفی با اشاره به عملیات آبخیزداری در سایر حوزه ها عنوان کرد: دربرنامه چهارم در سطح 4 هزار و 551 هکتار عملیات آبخیزداری درسایر حوزه ها اجرایی شده و پیش بینی می شود در برنامه پنجم به سطح 15هزارهکتارافزایش یابد، همچنین پیش بینی می شود عملیات آبخیزداری در برنامه ششم در سطح 30 هزارهکتار، دربرنامه هفتم 42 هزار هکتار و درافق 1404 به سطح 42 هزار هکتار برسد.

وی پخش سیلاب و تغذیه آبخوانها در حوزه شهری و روستایی را از دیگر اهداف کمی سند توسعه منابع طبیعی و آبخیزداری درافق 1404 خواند و افزود: در برنامه چهارم این عملیات درسطح هزارو 500 هکتار اجرا شده و با توجه به برنامه ریزی برای اجرای 500 هزارهکتاردر برنامه پنجم، ششم و هفتم درافق 1404 این عملیات درسطح 3 هزارهکتار اجرایی خواهد شد.

معاون وزیرجهاد کشاورزی اظهارداشت: تامین سوخت فسیلی جنگل نشینان، عشایر و جوامع محلی در اراضی بیابانی در برنامه چهارم 50 درصد بوده و پیش بینی می شود دربرنامه پنجم نیز 50 درصد محقق شود و درپایان برنامه هفتم به 100 درصد افزایش می یابد.

وی در پایان ارتقای ضریب مشارکت پذیری مردم به منظور نیل به توسعه پایداردربرنامه چهارم را 10 درصد، برنامه پنجم 30 درصد، برنامه ششم وهفتم به ترتیب 30 درصد و درافق 1404 معادل100 درصد ارزیابی کرد.