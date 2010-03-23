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۳ فروردین ۱۳۸۹، ۱۱:۳۷

موسوی خبر داد:

35 دفتر اطلاع رسانی جاذبه های ایران در کشورهای مختلف ایجاد می شود

35 دفتر اطلاع رسانی جاذبه های ایران در کشورهای مختلف ایجاد می شود

مشهد - خبرگزاری مهر: معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری گفت: به زودی 35 دفتر جهانی اطلاع رسانی در کشورهای مختلف جهان با هدف آشنایی گردشگران خارجی با جاذبه های ایران ایجاد می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، سید رضا موسوی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران در محل ستاد تسهیلات نوروزی خراسان رضوی افزود: تا کنون 17 دفتر اطلاع رسانی در کشورهای مختلف جهان با هدف آشناسازی گردشگران خارجی با جاذبه های گردشگری ایران راه اندازی شده و در آینده نزدیک 35 دفتر دیگر نیز راه اندازی خواهد شد.

معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری افزود:  برنامه ریزی های لازم برای توسعه این دفاتردر سایر کشورهای جهان صورت گرفته است تا به این وسیله از دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی داخلی برای جذب گردشگر خارجی حمایت شود.

موسوی تصریح کرد: جذب گردشگر خارجی به کشور شرایط دشواری دارد چرا که اغلب گردشگران خارجی با حقوق سفرهای گروهی و تورهای گردشگری آشنایی دارند و جلب رضایت آنها برای مدیران دفاتر خدمات مسافرتی سخت است.
کد مطلب 1054346

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