مسابقات المپیک سمبلیک برگزار می شود/ برنامه جدید مانع حضور تیم ایران شد

فریدون معینی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان مطلب فوق در مورد دلایل تعطیلی تمرینات تیم فوتبال زیر 15 سال اظهار داشت: متاسفانه در روزهای پایانی سال 88 متوجه تغییرات بوجود آمده در مسابقات فوتبال المپیک نوجوانان شدیم که به همین دلیل اردوی تیم زیر 15 سال تعطیل شد.

وی ادامه داد: ابتدا در مسابقات انتخابی که تیرماه سال 88 در سنگاپور برگزار شد، قرار بود 3 تیم برتر آن بازی‌ها به همراه سنگاپور، 4 سهمیه آسیا در المپیک نوجوانان جهان را تشکیل دهند اما کمیته برگزار کننده رقابت‌ها ناگهان تصمیم خود را عوض کرد.

رئیس کمیته جوانان فدراسیون فوتبال در توضیح این مساله افزود: ابتدا قرار بود مرحله نهایی فوتبال المپیک نوجوانان جهان با حضور 4 تیم برتر 6 قاره برگزار شود اما در نهایت تصمیم گرفته شد این بازی‌ها بصورت سمبلیک و با حضور یک تیم برتر از هر قاره انجام شود که سنگاپور به عنوان تیم میزبان از قاره آسیا انتخاب شد.

معینی تاکید کرد: این برنامه ریزی مسئولان برگزاری نخستین دوره المپیک نوجوانان جهان باعث شد تیم زیر 15 سال کشورمان فرصت حضور در این رقابت‌ها را از دست بدهد.

وی با بیان اینکه کادرفنی و بازیکنان این تیم حفظ خواهند شد، خاطرنشان کرد: بازیکنان برتر این تیم به عنوان پشتوانه تیم زیر 16 سال(نوجوانان) انتخاب شده و در اردوی اخیر این تیم در حکیمیه هم حضور داشتند، ما اقدامات لازم را انجام می دهیم که این بازیکنان مستعد فراموش نشوند.

رئیس کمیته جوانان فدراسیون فوتبال در پایان ابراز امیدواری کرد با پیگیری مسئولان سازمان، کمیته المپیک و فدراسیون فوتبال، مشکل تیم فوتبال زیر 15 سال بانوان برای حضور در این مسابقات حل شده تا فوتبال ایران در نخستین دوره المپیک جوانان جهان سهمیه داشته باشد.