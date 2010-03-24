انگلیسی ها به اندازه سگ هم وفاداری ندارند

به گزارش خبرگزاری مهر، "عاریه الداد" نماینده راستگرای کنیست(پارلمان) که با شبکه " اسکای نیوز" گفتگو می کرد در پایخ به این اقدام بریتانیا پیشنهاد داد تل آویو برای مقابله به مثل، یک دیپلمات انگلیسی را اخراج کند.

پس از ترور محمود المبحوح از اعضای ارشد جنبش حماس در دبی و مشخص شدن نقش موساد در این حادثه، که ماموران آن از پاسپورت کشورهای اروپایی از جمله انگلیسی استفاده کرده بودند روابط لندن- تل آویو به سردی گرایید و روز گذشته وزارت امور خارجه انگلیس از اخراج یک دیپلمات اسرائیل در لندن خبر داد.

الداد در ادامه این مصاحبه با اشاره به اینکه انگلیس حق قضاوت درباره جنگ اسرائیل علیه تروریسم را ندارد، گفت :" من دلم نمی خواست با این حرف به سگها توهین کرده باشم، چون بالاخره بعضی سگها واقعا وفادارند. فکر می کنم که انگلیس خیلی فریبکارانه رفتار می کند."

"میخائیل بن آری"، یکی دیگر از نمایندگان کنیست که او هم از حزب الداد است درباره تشبیه انگلیس به سگ از سوی الداد گفت : "سگها معمولا وفادارند، انگلیس ها هم می توانند سگ باشند، اما آنها به ما وفادار نیستند، بلکه بیشتر به جریان یهودستیزی وفادارند ".

وی در ادامه افزود:"متاسفانه، لندن رفتاری یهودستیزانه دارد که آن را پشت نقاب ضدیت با صهیونیسم پنهان کرده است".

