به گزارش خبرنگار مهر، صمد مرفاوی که پس از پیروزی 3 بر صفر تیمش برابر الغرافه قطر با خبرنگاران گفتگو می کرد ضمن بیان این مطلب افزود: این پیروزی را به هواداران استقلال تقدیم می کند که در این بازی با حمایت هایشان زمینه ساز بالا رفتن روحیه بازیکنان و کسب سه امتیاز شدند.

وی ادامه داد: ما بازی سختی را پشت سرگذاشتیم چرا که تیم الغرافه 13 هفته بود شکست نخورده بود و چند روز پیش عنوان قهرمانی قطر را هم از آن خود کرده بود. با این حال ما توانستیم این تیم را در یک روز خوب با سه گل شکست دهیم که کار ارزشمندی بود.

سرمربی تیم فوتبال استقلال در ادامه خاطرنشان کرد: بازیکنان ما بازی قابل قبولی را ارائه کردند و توانستند در یک روز خوب سه گل بزنند و موقعیت های دیگری هم داشتند که نتوانستند به گل برسند.

صمد مرفاوی هدف استقلال را کسب سه امتیاز در این دیدار عنوان کرد و افزود: ما تیم الغرافه را به خوبی آنالیز کرده بودیم و می دانستیم باید چگونه بازی کنیم. با این حال هدفمان کسب سه امتیاز این دیدار و صدرنشینی بود که به لطف خدا به آن دست پیدا کردیم.

وی ادامه داد: امیدوارم بتوانیم در دیدار برگشت هم این پیروزی را تکرار کنیم تا علاوه بر حفظ صدرنشینی خیالمان را از بابت صعود به مرحله دوم لیگ قهرمانان آسیا آسوده کنیم.

مرفاوی افزود: قطعا برای دیدار برگشت تفکراتمان فرق خواهد کرد چرا که ما مهمان هستیم و تیم میزبان می خواهد از امتیاز میزبانی به خوبی استفاده کند. امیدوارم در این بازی نیز بتوانیم به خوبی از اعتبار فوتبال کشورمان دفاع کنیم و با دست پر به ایران بازگردیم.