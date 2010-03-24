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۴ فروردین ۱۳۸۹، ۱۳:۱۲

راهیان سرزمین نور/

بازدید بیش از دو هزار نفر از نمایشگاه طراوت معنوی نیروی دریایی سپاه

نمایشگاه طراوت معنوی نیروی دریایی سپاه که در مسیر شلمچه و یادمان والفجر 8 قرار دارد به همت روابط عمومی و عقیدتی سیاسی نیروی دریایی سپاه برای بازدید کاروانهای راهیان نور برگزار شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، این نمایشگاه که با هدف استفاده و آشنایی خانواده‌ها و نسل جوان کشور با فرهنگ دفاع مقدس به ویژه آشنایی با زندگی و سیره شهدا در مسیر یادمان والفجر 8 و در مقابل مسجدالنبی(ص) روستای منیوحی برگزار شده است، شامل 700 عنوان کتاب دفاع مقدس، نرم افزارها و محصولات فرهنگی می‌باشد که تا کنون حدود دو هزار نفر از زائران سرزمین‌های نور، از شهرهای مختلف کشور بازدید کرده‌اند.

گفتنی است نیروی دریایی سپاه که در زمینه ترویج فرهنگ دفاع مقدس تجربه موفقی داشته در طول سال توزیع کتب دفاع مقدس و برگزاری مسابقات فرهنگی را جزء اولویت‌های برنامه خود قرار داده است که برپایی نمایشگاه نیز در همین راستا می‌باشد.

از دیگر برنامه‌هایی که در نمایشگاه طراوت معنوی در معرض دید بازدیدکنندگان قرار دارد لمینت و بروشورهای تبلیغاتی از معرفی کتابهای دفاع مقدس که مقام معظم رهبری بر آنها تقریظ هایی داشته‌اند را می‌توان نام برد.

کد مطلب 1054523

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