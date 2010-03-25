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۵ فروردین ۱۳۸۹، ۱۳:۱۶

راهیان سرزمین نور/

کاروانهای راهیان نور یاد شهدای ورزشکار را گرامی داشت

اهواز - خبرگزاری مهر: کاروان راهیان نور بسیج ورزش کشور یاد و خاطره شهدای ورزشکار و کاپیتان شهید تیم ملی فوتبال جوانان ایران شهید رضایی‌مجد را گرامی داشت.

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، کاروان راهیان نور بسیج ورزش کشور متشکل از جمعی از ملی‌پوشان و قهرمانان ملی کشور از رشته‌های مختلف ورزشی به خیل عظیم زائران سرزمین‌های نور پیوستند.

اعضای این کاروان با حضور در یادمان‌ها و مشاهد شهیدان استان ‌خوزستان ضمن آشنایی نزدیک با حماسه‌آفرینی‌ها رزمندگان اسلام در هشت سال دفاع مقدس به مقدم شامخ شهدای این حماسه و شهیدان گمنام یادمان‌های دفاع مقدس ادای احترام کرده و با آرمان‌های بلند این سرافرازان تجدید میثاق کردند.
 
در این حضور پرشور که راویان فتح حال و هوای دوران جنگ را با بیان خود زنده کرده بودند یاد و خاطره کاپیتان شهید تیم ملی فوتبال جمهوری اسلامی ایران شهید رضایی‌مجد و سایر شهدای ورزشکار کشور در دوران دفاع مقدس گرامی داشته شد و زائران قهرمان این کاروان آمادگی خود را در راه حفظ دستاوردهای شهیدان اعلام داشتند.
 
همه ساله کاروان‌های راهیان نور بسیج ورزشکاران کشور با پیوستن به دریای بیکران زائران سرزمین‌های نور ضمن کسب روحیه مضاعف با معارف حماسه‌سازان دفاع مقدس ازنزدیک آشنا می‌شوند.
کد مطلب 1054623

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