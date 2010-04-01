دامغان شهر صد دروازه؛ تاریخانه قدیمی ترین مسجد ایران

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، شهر دامغان که به شهر صد دروازه معروف است از شمال به گلستان و مازندران، از شرق به شاهرود، از جنوب به اصفهان و از غرب به سمنان محدود است و در مسیر گذر زائران حرم رضوی با جاذبه های متعدد تاریخی و مذهبی در انتظار مسافران است.

دامغان که در زمانی مرکز ایالت قومس بوده است از شهرهای باستانی و قدیمی‌ایران است و بنای آن را به سه هزار و 500 تا چهار هزار سال قبل از میلاد مسیح نسبت می‌دهند .

مسجد تاریخانه:

مسجد تاریخانه دامغان قدیمی ترین مسجد ایران است و به عنوان یکی از اولین بناهای اسلامی به شمار می آید. این نام ترکیبی از تاری (ترکی) به معنای خدا و خانه (فارسی) است.

در بنای این مسجد سه سبک معماری ایرانی، اسلامی و رومی به کار رفته که از این رو می توان مسجد تاریخانه را یکی از مظاهر همزیستی تمدنها و فرهنگ ها دانست.

نقشه این مسجد ساده ترین و خالص ترین است و می توان گفت علمی ترین نقشه های مساجد صدر اسلام است و در این بنا هیچ شکل و هیچ جزئی از ساختمان نیست که از بناهای دیگر ناحیه ای که این مسجد در آن ساخته شده است، تقلید کرده باشند و کاملا ایرانی است.

در بین بناهای تاریخی این ایالت، مسجد تاریخانه دامغان از شاخصیت ویژه ای برخوردار است و شهرت جهانی دارد و قبل از آنکه سایر ابنیه تاریخی قومس مطرح و مورد توجه قرار گیرد، این مسجد به واسطه بعضی ویژگی های معماری آن، از میراث های گرانقدر فرهنگی کشور معرفی و به ثبت رسیده است.

مسجد جامع دامغان:

مسجد جامع دامغان در محله قیصریه و نزدیک حوزه علمیه حاج فتحعلی بیک این شهر واقع شده است. در جنب این مسجد، مناره ای آجری است که بیش از 25 متر ارتفاع دارد. همچنین مسجد جامع دارای دو ردیف ستون بوده که بر روی ستون‌ها، سقف‌های مدور آجری کار شده است و فواصل آجرها نیز به زیبایی با گچ، بند‌کشی شده است.

مجموعه امامزادگان جعفر و محمد دامغان:

مجموعه امامزادگان جعفر و محمد دامغان شامل؛ مقابر شریف امامزاده جعفر و امامزاده محمد (ع)، گنبد چهل دختر و آرامگاه شاهرخ است که در مرکز شهر قرار دارد.

امامزاده جعفر (ع) از نوادگان امام سجاد (ع) می باشند. لازم به ذکر است که این دو امامزاده والاتبار، بسیار مورد احترام مردم دامغان هستند.

مجموعه چشمه علی دامغان

مجموعه چشمه علی در شمال غربی دامغان و به فاصله 32 کیلومتری از شهر قرار گرفته است. در قسمت جنوبی مجموعه چشمه علی، بنایی قرار دارد که به عمارت آغا محمد خانی مشهور است. در سمت شمالی و در داخل دریاچه نیز ساختمانی است دو طبقه و دارای ایوان محصور در آب که در عهد فتحعلی شاه قاجار احداث شده است.

بنای تاریخی چشمه علی در سال 1348 در فهرست اثار ملی ایران به ثبت رسیده و هر ساله علاوه بر مردم استان سمنان هزاران نفر از گردشگران استانهای مختلف از این آثار و منطقه زیبا استفاده می کنند.

برج طغرل:

برج طغرل در جنوب روستای مهماندوست، ساختمان مدور آجری و بدون سقفی است که در سال 490 هجری قمری ساخته شده است. در آجرکاری آن، دقت و مهارت عجیبی به کار رفته که هم اکنون پس از قریب هزار سال، تیزی لبه تزئینات قرنیز با آن همه پیچ و خم، از مسافت چندین متری پدیدار و مشخص است.

محوطه تاریخی تپه حصار:

بر پایه کاوش های باستان شناسی، محوطه تاریخی تپه حصار دارای یکی از قدیمی ترین لایه های تمدنی ایران باستان است که مربوط به 6هزار و600 سال پیش می شود. از این رو در بین دیرینه ترین لایه های فرهنگی تا جدیدترین لایه های حصار، دو هزار و 700 سال معماری، فرهنگ، تاریخ و زندگی انسانی، نهفته شهر دامغان به عنوان یکی از 10 شهر تاریخی ایران، دارای بافتی قدیمی و همچنین آثار تاریخی بسیار است.

گنبد پیرعلمدار:

گنبد پیرعلمدار در نزدیکی مسجد جامع دامغان و در محله خوریا واقع گشته که قریب سیزده متر از سطح زمین تا نوک گنبد ارتفاع دارد و بنا به قولی؛ مقبره محمد بن ابراهیم پدر ابوحرب بختیار است. این گنبد در سال 417 قمری بنا گردیده و در داخل گنبد کتیبه ای به خط کوفی و سورمه ای رنگ نوشته شده که از حیث هنر، کم نظیر می باشد.

شهردامغان علاوه بر این مجموعه های تاریخی از کویری زیبا نیز بهره مند است که گردشگران را به کویر نوردی دعوت می کند و سوغات مخصوص این شهر که بیشتر جنبه صادراتی دارد از انواع پسته خندان دامغانی است.