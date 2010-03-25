بازدید روزانه 35 هزار نفر از کاخ موزه سعدآباد

به گزارش خبرگزاری مهر ، مجموعه کاخ موزه سعدآباد با برگزاری برنامه های متنوعی در نوروز 89 نظیر برپائی بزرگترین و مرتفع ترین سفره و هفت سین ایران، دومین جشنواره بهاره تهران و عرضه مستقیم صنایع دستی محیطی مفرح و شاد برای بازدیدکنندگان فراهم کرده است.

تولید زنده و عرضه مستقیم صنایع دستی شامل البسه سنتی، معرق، چرم و پوست، ظروف منقوش، زیورآلات دست ساز و شیشه دمساز توسط 35 نفر از هنرمندان صنایع دستی استان از دیگر برنامه های متنوعی است که مورد استقبال بازدید کنندگان قرار گرفته است.

رونمایی از رمان« ویس و رامین» برای نخستین بار به عنوان یکی از شاهکارهای بی مانند ادبیات فارسی را می توان از دیگر اقدامات انجام شده برشمرد.

کاخ موزه سعدآباد در ایام نوروز از ساعت 9 تا 21 میزبان بازدیدکنندگان خواهد بود.

