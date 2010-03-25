۵ فروردین ۱۳۸۹، ۱۶:۳۵

بازدید روزانه 35 هزار نفر از کاخ موزه سعدآباد

در نوروز سال جدید روزانه بیش از 35 هزار نفر از مجموعه کاخ موزه سعدآباد بازدید می کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر ، مجموعه کاخ موزه سعدآباد با برگزاری برنامه های متنوعی در نوروز 89 نظیر برپائی بزرگترین و مرتفع ترین سفره و هفت سین ایران، دومین جشنواره بهاره تهران و عرضه مستقیم صنایع دستی محیطی مفرح و شاد برای بازدیدکنندگان فراهم کرده است.

تولید زنده و عرضه مستقیم صنایع دستی شامل البسه سنتی، معرق، چرم و پوست، ظروف منقوش، زیورآلات دست ساز و شیشه دمساز توسط 35 نفر از هنرمندان صنایع دستی استان از دیگر برنامه های متنوعی است که مورد استقبال بازدید کنندگان قرار گرفته است.

رونمایی از رمان« ویس و رامین» برای نخستین بار به عنوان یکی از شاهکارهای بی مانند ادبیات فارسی را می توان از دیگر اقدامات انجام شده برشمرد.

کاخ موزه سعدآباد در ایام نوروز از ساعت 9 تا 21 میزبان بازدیدکنندگان خواهد بود.
 

