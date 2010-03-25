علی کفاشیان، رئیس فدراسیون فوتبال که در بازگشت از نشست دوره‌ای کنفدراسیون فوتبال آسیا در مالزی با خبرنگار مهر گفتگو می‌کرد، ضمن بیان این مطلب افزود: در سفر اخیر به مالزی جلسه کمیته‌های مختلف لیگ قهرمانان آسیا برگزار شد و طی آن ضمن ارزیابی وضعیت برگزاری این مسابقات در سال گذشته، در خصوص بهبود وضعیت کیفی مسابقات بحث و تبادل نظر شد و اعضا نظرات و پیشنهادات خود را ارائه کردند.

وی تصریح کرد: در این نشست پیرامون وضعیت کیفی لیگ قهرمانان و بهبود شرایط برگزاری این رقابت‌ها نظرات مسئولان برگزاری مسابقات مطرح و نمایندگان لیگ‌های آسیایی نظرات پیشنهادی خود را ارائه کردند.

کفاشیان با بیان اینکه در این جلسه همچنین در خصوص سهمیه‌بندی جدید کشورهای آسیایی برای حضور در لیگ قهرمانان نیز بحث و تبادل نظر شد، اظهار داشت: ‌در این نشست ضوابط جدید تیم‌ها برای شرکت در لیگ قهرمانان آسیا مطرح و مقرر شد کشورهای آسیایی ضمن هماهنگی خود با این ضوابط جدید در جهت دستیابی به استانداردهای مورد نظر کنفدراسیون فوتبال این قاره تلاش کنند.

وی با بیان اینکه ایران جزو کشورهای مطرح در لیگ قهرمانان آسیا به شمار می‌رود اظهار داشت: بن‌همام رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا و سوزوکی رئیس کمیته لیگ قهرمانان آسیا از وضعیت تیم‌های ایرانی حاضر در این رقابت‌ها رضایت دارند. آنها حضور تیم‌های ایرانی را باعث رونق و توجه به مسابقات لیگ قهرمانان آسیا می‌دانند و از همین رو خواستار حضور بهترین تیم‌های ایرانی در این پیکارها هستند.

رئیس فدراسیون فوتبال همچنین با اشاره به ابراز رضایت بن همام از میزبانی نخستین دوره مسابقات فوتسال جام باشگاه‌های آسیا در اصفهان اظهار داشت: مسئولان AFC از میزبانی کشورمان در برگزاری مسابقات فوتسال جام باشگاه‌های آسیا در اصفهان رضایت کامل داشتند و ابراز امیدواری کردند ایران بتواند در آینده نزدیک میزبانی رویدادهای مهمتری را در سطح قاره آسیا بر عهده گیرد.

کفاشیان همچنین از مذاکره با بن همام برای کسب امتیاز میزبانی مسابقات فوتبال قهرمانی نوجوانان آسیا در تهران خبر داد و اظهار داشت: از بن همام خواستیم تا برای میزبانی مسابقات از ایران حمایت کند و امیدواریم بتوانیم بزودی امتیاز میزبانی این رقابت‌ها که آبان ماه جاری برگزار خواهد شد را کسب کنیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به روند رو به رشد اجرای طرح آسیاویژن در ایران اشاره کرد و افزود: خوشبختانه ایران در این بخش فعالیت‌های چشمگیری داشته و توانسته با اجرای موفق این طرح سهمیه خود را در میزبانی آسیاویژن افزایش دهد به طوری که در حال حاضر تعداد شهرهای میزبان آسیاویژن به 10 شهر رسیده است که این تعداد میزبانی در سطح آسیا قابل توجه است.