عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

-امروز جمعه در نتیجه درگیریها میان ارتش پاکستان و شبه نظامیان 5 نظامی و 21 شورشی کشته شدند.
- نیروهای امنیتی مصر تظاهرات ضد دولتی روز گذشته در این کشور را سرکوب کرد.
-دبیر کل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی روز گذشته در دیدار با رئیس جمهوری گرجستان بر حمایت ناتو از این کشور تاکید کرد.
- سخنگوی نخست وزیر رژیم صهیونیستی از توافق میان نخست وزیر این رژیم و رئیس جمهوری آمریکا بر سر مسئله شهرک سازی خبر داد.
- در آستانه اعلام نتایج انتخابات عراق تدابیر شدید امنیتی در بغداد اعمال شد.
- معاون وزیر امور خارجه روسیه بار دیگر خواستار گفتگوی سازنده مقامات ایرانی با گروه 1+5 شد.
- روز گذشته در نتیجه درگیریها میان نیروهای آمریکایی و طالبان در ولایت خوست افغانستان دو کودک کشته و چهار غیرنظامی زخمی شدند.
- وزیر امور خارجه ترکیه از عدم بازگشت سفیر این کشور در آمریکا به واشنگتن خبر داد.
- دبیر کل سازمان ملل بار دیگر ساخت واحدهای مسکونی جدید در بیت المقدس را غیرقانونی خواند.
- رئیس جمهوری ارمنستان از آمادگی کشورش برای برقراری روابط دیپلماتیکی و اقتصادی با ترکیه خبر داد.
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