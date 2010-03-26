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۶ فروردین ۱۳۸۹، ۱۱:۳۴

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

خبرگزاری مهر-گروه بین الملل : عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون به نقل از خبرگزاری های مهم جهان به شرح زیر است.

-امروز جمعه در نتیجه درگیریها میان ارتش پاکستان و شبه نظامیان 5 نظامی و 21 شورشی کشته شدند.

- نیروهای امنیتی مصر تظاهرات ضد دولتی روز گذشته در این کشور را سرکوب کرد.

-دبیر کل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی روز گذشته در دیدار با رئیس جمهوری گرجستان بر حمایت ناتو از این کشور تاکید کرد.

- سخنگوی نخست وزیر رژیم صهیونیستی از توافق میان نخست وزیر این رژیم و رئیس جمهوری آمریکا بر سر مسئله شهرک سازی خبر داد.

- در آستانه اعلام نتایج انتخابات عراق تدابیر شدید امنیتی در بغداد اعمال شد.

- معاون وزیر امور خارجه روسیه بار دیگر خواستار گفتگوی سازنده مقامات ایرانی با گروه 1+5 شد.

- روز گذشته در نتیجه درگیریها میان نیروهای آمریکایی و طالبان در ولایت خوست افغانستان دو کودک کشته و چهار غیرنظامی زخمی شدند.

- وزیر امور خارجه ترکیه از عدم بازگشت سفیر این کشور در آمریکا به واشنگتن خبر داد.

- دبیر کل سازمان ملل بار دیگر ساخت واحدهای مسکونی جدید در بیت المقدس را غیرقانونی خواند.

- رئیس جمهوری ارمنستان از آمادگی کشورش برای برقراری روابط دیپلماتیکی و اقتصادی با ترکیه خبر داد.

کد مطلب 1054789

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