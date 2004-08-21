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۳۱ مرداد ۱۳۸۳، ۱۴:۴۵

سفير ايران در مسكو در گفتگو با "مهر" :

تهديدات آمريكا تاثيري در احداث نيروگاه بوشهر ندارد

تهديدات آمريكا تاثيري در احداث نيروگاه بوشهر ندارد

غلامرضا شافعي سفير جمهوري اسلامي ايران در روسيه گفت: عليرغم تهديدات آمريكا عليه روسيه ، روسها نيروگاه بوشهر را بدون هيچ مشكلي به اتمام مي رسانند.

شافعي سفير جمهوري اسلامي ايران با بيان اين مطلب و با اشاره به سفر رامسفلد به روسيه گفت : تهديدات آمريكا عليه روسيه در خصوص نيروگاه بوشهر هيچ گونه تاثيري در اين مسئله نداشته است و اميد است اين نيروگاه با اتمام احداث آن، هرچه سريعتر به بهره برداري برسد.

وي همچنين روابط ايران و روسيه را رو به گسترش خواند و افزود: اميدواريم كه روسها زمينه هاي بهره برداري از نيروگاه بوشهر را هرچه سريعتر فراهم كنند.

کد مطلب 105479

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