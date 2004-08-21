تهديدات آمريكا تاثيري در احداث نيروگاه بوشهر ندارد

شافعي سفير جمهوري اسلامي ايران با بيان اين مطلب و با اشاره به سفر رامسفلد به روسيه گفت : تهديدات آمريكا عليه روسيه در خصوص نيروگاه بوشهر هيچ گونه تاثيري در اين مسئله نداشته است و اميد است اين نيروگاه با اتمام احداث آن، هرچه سريعتر به بهره برداري برسد.



وي همچنين روابط ايران و روسيه را رو به گسترش خواند و افزود: اميدواريم كه روسها زمينه هاي بهره برداري از نيروگاه بوشهر را هرچه سريعتر فراهم كنند.