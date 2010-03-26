سفر وزیر ارشاد به چین/ شرکت در هفتمین اجلاس وزیران سازمان شانگهای

به گزارش خبرگزاری مهر، پرویز کرمی، مشاور وزیر و مدیرکل روابط بین‌الملل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ضمن بیان این خبر افزود: وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در راس هیاتی به منظور شرکت در هفتمین اجلاس وزیران سازمان همکاریهای شانگهای که از پنجم الی نهم فروردین 89 برابر با 25 الی 29 مارس 2010 که در استان "های نان" چین برگزار می شود، عازم این کشور شد.

وی ادامه داد: سید محمد حسینی در سفر به چین علاوه بر سخنرانی در اجلاس وزیران فرهنگ اعضای شانگهای، با "چای او" وزیر فرهنگ چین دیدار و درباره گسترش روابط فرهنگی دو کشور گفت و گو می‌کند.

کرمی گفت: وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در این اجلاس همچنین با سایر وزیران فرهنگ شرکت کننده در اجلاس شامل قزاقستان، مغولستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ازبکستان، پاکستان و هند نیز دیدار می‌کند.

در این سفر بیژن نوباوه نماینده مجلس شورای اسلامی، آقاجانی از وزارت امور خارجه و کرمی وی را همراهی می کنند.

جمهوری اسلامی ایران، پاکستان، هند و مغولستان اعضای ناظر و ازبکستان، روسیه، قرقیزستان، تاجیکستان، قزاقستان و چین اعضای اصلی اجلاس شانگهای هستند.

ششمین اجلاس وزیران فرهنگ کشورهای عضو و ناظر سازمان همکاریهای شانگهای در تاتارستان روسیه برگزار شد و در بیانیه این اجلاس بر توسعه پیوندهای فرهنگی چندجانبه در چارچوب سازمان همکاریهای شانگهای تاکید شد.