محدودیت ترافیکی در برخی محورهای کشور اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پلیس راه کشور، از ساعت 12 تا 24 روز جمعه ششم فروردین ماه جاری، عبور همه وسائل نقلیه از کرج به مرزن آباد ممنوع است.

همچنین از ساعت 15 تا 24 امروزجمعه ، رفت و آمد خودروها از دو راهی دزدین (مرزن آباد) به کرج یک طرفه است.



بر اساس این گزارش، رفت و آمد انواع کامیون تا ساعت 24 امشب، و انواع تریلر در مسیر هراز ممنوع است.

همچنین رفت و آمد انواع کامیون و تریلر در محور قدیم سلفچگان ـ ساوه ـ تهران تا ساعت 24 پانزدهم فروردین ممنوع است.