  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۶ فروردین ۱۳۸۹، ۱۲:۰۲

از سوی پلیس راه ؛

محدودیت ترافیکی در برخی محورهای کشور اعلام شد

محدودیت ترافیکی در برخی محورهای کشور اعلام شد

همزمان با آغاز دور دوم سفرهای نوروزی، محدودیتهای ترافیکی در برخی محورهای ارتباطی کشور اعمال می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پلیس راه کشور، از ساعت 12 تا 24 روز جمعه ششم فروردین ماه جاری، عبور همه وسائل نقلیه از کرج به مرزن آباد ممنوع است.

همچنین از ساعت 15 تا 24 امروزجمعه ، رفت و آمد خودروها از دو راهی دزدین (مرزن آباد) به کرج یک طرفه است.
 
بر اساس این گزارش، رفت و آمد انواع کامیون تا ساعت 24 امشب، و انواع تریلر در مسیر هراز ممنوع است.
 
همچنین رفت و آمد انواع کامیون و تریلر در محور قدیم سلفچگان ـ ساوه ـ تهران تا ساعت 24 پانزدهم فروردین ممنوع است.
کد مطلب 1054798

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها