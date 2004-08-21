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۳۱ مرداد ۱۳۸۳، ۱۴:۲۵

برگزاري يادواره شهدا در فرهنگسراي كار

كانون قرآن فرهنگسراي كار وابسته به منطقه غرب سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران روز يكشنبه اول شهريور ماه اقدام به برگزاري دعاي توسل در قالب يادواره شهدا مي‌كند

به گزارش گروه دفاع مقدس خبرگزاري مهر ، كانون قرآن فرهنگسراي كار، روز يكشنبه اول شهريور ماه اقدام به برگزاري دعاي توسل در قالب يادواره شهدا خواهد كرد .

اين مراسم كه با حضور خانواده هاي معظم شهدا و علاقمندان فرهنگ ايثار و شهادت  انجام مي گيرد به منظور تجليل از خانواده هاي معظم شهدا در راستاي جلب و مشاركت هرچه بيشتر شهروندان در جهت گسترش فضاي مذهبي و اجتماعي محلات منطقه خواهد بود .

علاقمندان مي توانند جهت شركت در اين مراسم ، ساعت 17 به مسجد حضرت زهرا (س) واقع در ميدان قزوين ، خيابان سبحاني مراجعه نمايند. 

کد مطلب 105480

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