برگزاري يادواره شهدا در فرهنگسراي كار

به گزارش گروه دفاع مقدس خبرگزاري مهر ، كانون قرآن فرهنگسراي كار، روز يكشنبه اول شهريور ماه اقدام به برگزاري دعاي توسل در قالب يادواره شهدا خواهد كرد .

اين مراسم كه با حضور خانواده هاي معظم شهدا و علاقمندان فرهنگ ايثار و شهادت انجام مي گيرد به منظور تجليل از خانواده هاي معظم شهدا در راستاي جلب و مشاركت هرچه بيشتر شهروندان در جهت گسترش فضاي مذهبي و اجتماعي محلات منطقه خواهد بود .

علاقمندان مي توانند جهت شركت در اين مراسم ، ساعت 17 به مسجد حضرت زهرا (س) واقع در ميدان قزوين ، خيابان سبحاني مراجعه نمايند.