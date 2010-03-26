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۶ فروردین ۱۳۸۹، ۱۲:۴۴

مردم مصر ابراز کردند:

تظاهرات ضدصهیونیستی و حمایت از مسجدالاقصی/ اخراج سفیر و قطع رابطه با تل آویو

تظاهرات ضدصهیونیستی و حمایت از مسجدالاقصی/ اخراج سفیر و قطع رابطه با تل آویو

مردم مصر در جریان تظاهرات ضد صهیونیستی و حمایت از مسجدالاقصی خواستار اخراج سفیر این رژیم از کشور خود و قطع هرگونه رابطه با رژیم صهیونیستی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الشرق الوسط ، روز گذشته دهها نفر از مردم مصر با تجمع در جلوی وزارت امور خارجه این کشور در قاهره خواستار اخراج سفیر رژیم صهیونیستی از مصر و قطع هرگونه رابطه کشورشان با این رژیم شدند.

تظاهرکنندگان اعلام کردند که در پی حمایت از مسجدالاقصی و دفاع از مردم فلسطین دولت مصر باید روابط خود را با رژیم صهیونیستی قطع کند.

تظاهرکنندگان درحالی که تصاویری را از مسجد الاقصی و قدس اشغالی حمل می کردند، شعارهایی را علیه مقامات رژیم صهیونیستی و در راستای حمایت از مردم مظلوم فلسطین سر می دادند.

اما در این بین نیروهای امنیتی مصر تظاهرات ضد اسرائیلی و حمایت از مسجدالاقصی در این کشور را سرکوب کرده و تظاهرکنندگان را متفرق کردند.

همچنین پلیس مصر اخیرا 50 تن از اعضای اخوان المسلمین این کشور را در جریان تظاهرات ضد اسرائیلی و حمایت از مسجدالاقصی بازداشت کرده بود.

کد مطلب 1054800

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