ذوب آهن قهرمان شد

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار نهایی سومین دوره مسابقات والیبال نشسته قهرمانی باشگاه‌های جهان شب گذشته بین دو تیم ذوب آهن ایران و بایرلورکوزن آلمان برگزار شد. نماینده کشورمان در این مسابقه با نمایشی خیره کننده برتری 3 برصفر را از آن خود کرد و برای دومین بار بر سکوی قهرمانی جهان ایستاد.

در این مسابقه که در شهر "پورت سعید" مصر برگزار شد، تیم ذوب آهن اصفهان با نتایج (25 بر 12)، (25 بر 14) و (25 بر 19) مقابل بایرلورکوزن به پیروزی رسید و از سکوی قهرمانی مسابقات والیبال نشسته قهرمانی باشگاه‌های جهان بالا رفت.

تیم ذوب آهن ایران تا پیش از صعود به دیدار نهایی مسابقات والیبال نشسته قهرمانی باشگاه‌های جهان نمایندگان کشورهای عراق، آمریکا، اوکراین، انگلستان، الجزایر و قزاقستان را مقتدرانه و با نتیجه مشابه 3 برصفر شکست داده بود.

نماینده کشورمان در مسابقات والیبال نشسته قهرمانی باشگاه‌های جهان، روز یکشنبه هفته پیش رو با جام قهرمانی این رقابت‌ها به اصفهان بازمی گردد. قرار است مسئولان باشگاه ذوب آهن طی مراسمی ویژه در فرودگاه اصفهان از این تیم استقبال کنند.