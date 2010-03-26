نتایج نهایی انتخابات عصر امروز اعلام می شود/ تدابیرشدید امنیتی دربغداد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، درحالی که شایعات گسترده ای مبنی بر تقلب در انتخابات پارلمانی عراق در روز 7 مارس (16 اسفند سال گذشته) وجود دارد، کمیساریای عالی مستقل انتخابات امروز جمعه با برگزاری یک کنفرانس خبری در هتلی در منطقه الخضراء و در ساعت 16 به وقت گرینویچ نتایج نهایی این انتخابات را اعلام می کند.

همچنین از روز گذشته تاکنون تدابیر شدید امنیتی در شهر بغداد اعمال شده که در تاریخ این کشور بی سابقه بوده است.

در همین حال آخرین گزارشها نشان می دهد که دولت قانون به ریاست مالکی با 91 کرسی در صدر و ائتلاف علاوی با 90 کرسی و ائتلاف ملی به ریاست حکیم با 67 کرسی در رده های بعدی قرار دارند.

بیشتر گروههای سیاسی از جمله ائتلاف دولت قانون به ریاست نوری المالکی با تاکید بر دستکاری آرا به نفع فهرست العراقیه به ریاست علاوی و وجود مدارک محکم برای اثبات این ادعا خواستار بازشماری آرا به صورت دستی حداقل در چهار استان از جمله بغداد شده اند که کمیسیون عالی انتخابات با دشوار خواندن این کار، آن را رد کرده است.