اسکان گردشگران در شهر و پارکهای مشهد ممنوع اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، شهرداری مشهد اعلام کرد: اسکان گردشگران و زائران نوروزی در سطح شهرو پارکهای مشهد ممنوع است.

اقامت میهمانان نوروزی صرفا در واحدهای اقامتی مجاز و محلهای تعیین شده از سوی ستاد امکان پذیر است.

به منظور اسکان مسافران نوروزی که بدون رزرو قبلی مکان اقامتی به مشهد سفر کرده اند در روزهای پیک تعداد هفت کمپ با ظرفیت اسکان 33 هزار و 500 زائر توسط شهرداری مشهد در سطح شهر مشهد در نظر گرفته است.

کمپهای بابا قدرت، زائر، طرق و پارک وحدت جهت اسکان مسافران نوروزی در مشهد مقدس است.