به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت⁯الاسلام علی سلیم⁯زاده بعدازظهر جمعه در حاشیه برپایی راهپیمایی ندای عصمت در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به استقبال چشمگیر بانوان در این راهپیمایی اظهار داشت: با توجه به اینکه این راهپیمایی در ایام تعطیلات برگزار شد، اما بانوان محجبه استقبال چشمگیری داشتند که این نشان⁯دهنده دغدغه فراوان آنها به مسئله عفاف و حجاب است.



وی ادامه داد: راهپیمایی ندای عصمت هر ساله همزمان با فرارسیدن سالروز رحلت حضرت معصومه(س) در قم برگزار می⁯شود ولی از سال آینده برنامه⁯⁯ریزی برای برپایی این راهپیمایی در سایر استان⁯های کشور بر عهده قم واگذار می⁯شود.



دبیر ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر استان قم به ضرورت برگزاری این راهپیمایی اشاره کرد و یادآور شد: همان طوری که شهروندان قمی به ویژه بانوان محجبه نسبت به اشاعه فحشا در این شهر حساسیت خاصی دارند، اشاعه کارهای نیک هم از جایگاه و ارزش والایی برخوردار است و این راهپیمایی در واقع نوعی اشاعه کار نیک است.



هشدار به بدحجابان



رئیس سازمان تبلیغات اسلامی قم نیز در گفتگو با خبرنگار مهر در قم در مورد ضرورت برپایی این راهپیمایی اظهار داشت: این راهپیمایی می⁯تواند نمایش خوبی در جهت تشویق به اهل حجاب و هشدار به افرادی باشد که این مسئله را رعایت نمی⁯کنند.



حجت⁯الاسلام عباس اسکندری اضافه کرد: توقع از قم این است که نسبت به ارزش⁯های دینی و اسلامی حساسیت بیشتری نشان دهد، به ویژه در شرایط کنونی که جنگ به تمام معنا فرهنگی آن هم به صورت بی⁯امان و نابرابر در جهان اتفاق افتاده است.



معاون فرهنگی ستاد احیای امر به معروف و از منکر استان قم در عین حال اظهار داشت: باید علاوه بر فعالیت⁯های نمادین که با اهمیت هستند، جلساتی در طول سال با عنوان کارگروه⁯های مختلف و اتاق فکر برگزار شود و پیرامون بحث عفاف و حجاب طرح⁯ها و برنامه⁯هایی تهیه و در سطح استان اجرا شود.



اسکندری گفت: این برنامه می⁯تواند اقدامی برای برنامه⁯ریزی ریشه⁯ای در مسئله عفاف و حجاب باشد تا به صورت منطقی و معقول از همان دوران کودکی شکل گیرد و سپس به صورت عمقی وارد جامعه شود.



وی رواج بدحجابی را یکی از راهبردهای دشمنان برای ضربه⁯زدن به اسلام دانست و یادآور شد: آنها می⁯دانند که یکی از مهم ترین عوامل انسجام خانواده در نظام اسلامی مسئله عفاف و حجاب است، از این رو با برنامه⁯ریزی⁯های مختلف می⁯خواهند این ویژگی بارز مسلمانان را از آنها بگیرند.