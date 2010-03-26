به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجتالاسلام علی سلیمزاده بعدازظهر جمعه در حاشیه برپایی راهپیمایی ندای عصمت در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به استقبال چشمگیر بانوان در این راهپیمایی اظهار داشت: با توجه به اینکه این راهپیمایی در ایام تعطیلات برگزار شد، اما بانوان محجبه استقبال چشمگیری داشتند که این نشاندهنده دغدغه فراوان آنها به مسئله عفاف و حجاب است.
وی ادامه داد: راهپیمایی ندای عصمت هر ساله همزمان با فرارسیدن سالروز رحلت حضرت معصومه(س) در قم برگزار میشود ولی از سال آینده برنامهریزی برای برپایی این راهپیمایی در سایر استانهای کشور بر عهده قم واگذار میشود.
دبیر ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر استان قم به ضرورت برگزاری این راهپیمایی اشاره کرد و یادآور شد: همان طوری که شهروندان قمی به ویژه بانوان محجبه نسبت به اشاعه فحشا در این شهر حساسیت خاصی دارند، اشاعه کارهای نیک هم از جایگاه و ارزش والایی برخوردار است و این راهپیمایی در واقع نوعی اشاعه کار نیک است.
هشدار به بدحجابان
رئیس سازمان تبلیغات اسلامی قم نیز در گفتگو با خبرنگار مهر در قم در مورد ضرورت برپایی این راهپیمایی اظهار داشت: این راهپیمایی میتواند نمایش خوبی در جهت تشویق به اهل حجاب و هشدار به افرادی باشد که این مسئله را رعایت نمیکنند.
حجتالاسلام عباس اسکندری اضافه کرد: توقع از قم این است که نسبت به ارزشهای دینی و اسلامی حساسیت بیشتری نشان دهد، به ویژه در شرایط کنونی که جنگ به تمام معنا فرهنگی آن هم به صورت بیامان و نابرابر در جهان اتفاق افتاده است.
معاون فرهنگی ستاد احیای امر به معروف و از منکر استان قم در عین حال اظهار داشت: باید علاوه بر فعالیتهای نمادین که با اهمیت هستند، جلساتی در طول سال با عنوان کارگروههای مختلف و اتاق فکر برگزار شود و پیرامون بحث عفاف و حجاب طرحها و برنامههایی تهیه و در سطح استان اجرا شود.
اسکندری گفت: این برنامه میتواند اقدامی برای برنامهریزی ریشهای در مسئله عفاف و حجاب باشد تا به صورت منطقی و معقول از همان دوران کودکی شکل گیرد و سپس به صورت عمقی وارد جامعه شود.
وی رواج بدحجابی را یکی از راهبردهای دشمنان برای ضربهزدن به اسلام دانست و یادآور شد: آنها میدانند که یکی از مهم ترین عوامل انسجام خانواده در نظام اسلامی مسئله عفاف و حجاب است، از این رو با برنامهریزیهای مختلف میخواهند این ویژگی بارز مسلمانان را از آنها بگیرند.
حجتالاسلام سلیمزاده:
راهپیمایی ندای عصمت در سایر استانهای کشور برگزار میشود
قم - خبرگزاری مهر: دبیر ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر استان قم گفت: از سال آینده همه استانهای کشور از راهپیمایی بانوان محجبه قمی الگوگیری میکنند.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجتالاسلام علی سلیمزاده بعدازظهر جمعه در حاشیه برپایی راهپیمایی ندای عصمت در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به استقبال چشمگیر بانوان در این راهپیمایی اظهار داشت: با توجه به اینکه این راهپیمایی در ایام تعطیلات برگزار شد، اما بانوان محجبه استقبال چشمگیری داشتند که این نشاندهنده دغدغه فراوان آنها به مسئله عفاف و حجاب است.
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