مسابقات شطرنج قهرمانی پسران کشور در قزوین آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، این مسابقات با حضور 320 شطرنج باز از سراسر کشور در مجموعه ورزشی غدیر قزوین در 9 دور و به روش سویسی تا 11 فروردین ماه سال جاری برگزار خواهد شد.



رئیس هیئت شطرنج استان قزوین در حاشیه برگزاری این مسابقات در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین گفت: علاوه بر قزوین مسابقات شطرنج پسران در رده های سنی زیر 14، 16و 18 سال کشور همزمان در تهران برگزار می شود.



عنایت الله امینی افزود: همچنین مسابقات شطرنج زیر هشت، 10 و 12 سال دختران در رشت و رده های سنی زیر 14، 16 و 18 سال دختران در همدان همزمان درحال برگزاری است.

وی تصریح کرد: افشین تهرانی مسئول کمیته آموزش فدراسیون شطرنج ایران به عنوان ناظر و فریدون اسکندری به عنوان سر داور این مسابقات حضور دارند.



