اعزام 80 عضو هیئت علمی مازندران به سرزمین نور

عسگری جان علی زاده ظهر جمعه در حاشیه اعزام اعضای هیئت علمی دانشگاه نوشیروانی بابل در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اعشای هیات علمی دانشگاه های مازندران به همراه خانواده شان درقالب راهیان نور به مناطق عملیاتی جنوب کشوراعزام شدند.

وی خاطر نشان کرد: برای حفظ فداکاری های دوران دفاع مقدس باید فرهنگ ایثاروشهادت درجامعه تقویت شود.

وی افزود: این کاروان با حمایت بسیج اساتید دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل با دو اتوبوس برای مدت پنج روزبه مناطق عملیاتی جنوب کشوراعزام شده است.

جان علی زاده با اشاره به اینکه توجه به ارزشهای دینی، فرهنگی دوران جبهه و جنگ باید مورد توجه قرارگیرد، تصریح کرد:حضوراساتید دانشگاه ها به مناطق عملیاتی که بالندگی ایران اسلامی با رشد علمی آنها میسرخواهد شد در تقویت ارزشهای دینی و مذهبی کشور تاثیرگذار است.

وی همچنین پیام مقام معظم رهبری را بسیار ارزشمند و شفاف خواند و افزود: اتحاد و همدلی ملت ولایی ایران نقشه های دشمن را خنثی و موجب خارج شدن ملت ایران از غبار فتنه و عبور صحیح از بحرانهای از پیش ساخته دشمنان نظام می شود.

وی با اشاره به اینکه همواره ملت ایران به خصوص دانشگاهیان پشتیبان نظام هستند، بیان کرد: امیدواریم حضور در مناطق عملیاتی جنوب گام مهمی برای تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی برکار مضاعف و همت مضاعف باشد.

رئیس دانشگاه صنعتی بابل عنوان کرد: مرحله دوم اعزام اعضاء هیئت علمی دانشگاه های مازندران نیز با همکاری دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل نهم فروردین به مدت پنج روز انجام می شود.



جان علی زاده اظهارداشت: روزهای پایانی سال 88 نیز تعداد 120دانشجوی دختر و پسر این دانشگاه نیز به مناطق عملیاتی جنوب برای مدت یک هفته اعزام شده بودند.