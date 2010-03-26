  1. استانها
  2. مازندران
۶ فروردین ۱۳۸۹، ۱۶:۳۱

همزمان با نوروز:

13 نمایشگاه کتاب در شهرهای مازندران برپا شد

13 نمایشگاه کتاب در شهرهای مازندران برپا شد

ساری - خبرگزاری مهر: مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران از برپایی13 نمایشگاه کتاب در شهرهای استان در ایام نوروز امسال خبر داد.

حجت الاسلام عباس علی ابراهیمی بعد از ظهر جمعه در حاشیه بازدید از نمایشگاه نوروزی کتاب در ساری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: یک نمایشگاه صنایع دستی در سطوح ملی به میزبانی چالوس و هشت نمایشگاه صنایع دستی نیز در سطح استانی در شهرهای مازندران برپا می‌شود.

ابراهیمی با اشاره به استقبال کار فرهنگی اهدای کتاب در نوروز 88 گفت: در سال جاری نیز این کار از طریق چادرهای هلال احمر و کانکس‌های نیروی انتظامی انجام می شود.
 
مسئول کمیته فرهنگی ستاد تسهیلات سفر مازندران با اشاره به اینکه اقتدار فرهنگی بالاترین قدرت‌ها است، اظهار داشت: مسئله وحدت در انقلاب اثرات خاصی را دارد.

وی از تصویب 600 مصوبه در ستاد تسهیلات سفر استان خبر داد و خاطرنشان کرد: این مصوبه‌ها نشان از تعامل خوب بین نماینده ولی فقیه در استان و مسئولان است.
 
انعکاس و پوشش اخبار مربوط به تسهیلات سفر مازندران در حالی از سوی خبرگزاری مهر منتشر می شود که اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران به دستور مقامات سازمان گردشگری از دعوت خبرنگاران این رسانه در ستاد تسهیلات سفر مازندران ممانعت به عمل آورده است.
 
کد مطلب 1054873

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها