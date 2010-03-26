13 نمایشگاه کتاب در شهرهای مازندران برپا شد

حجت الاسلام عباس علی ابراهیمی بعد از ظهر جمعه در حاشیه بازدید از نمایشگاه نوروزی کتاب در ساری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: یک نمایشگاه صنایع دستی در سطوح ملی به میزبانی چالوس و هشت نمایشگاه صنایع دستی نیز در سطح استانی در شهرهای مازندران برپا می‌شود.

ابراهیمی با اشاره به استقبال کار فرهنگی اهدای کتاب در نوروز 88 گفت: در سال جاری نیز این کار از طریق چادرهای هلال احمر و کانکس‌های نیروی انتظامی انجام می شود.

مسئول کمیته فرهنگی ستاد تسهیلات سفر مازندران با اشاره به اینکه اقتدار فرهنگی بالاترین قدرت‌ها است، اظهار داشت: مسئله وحدت در انقلاب اثرات خاصی را دارد.



وی از تصویب 600 مصوبه در ستاد تسهیلات سفر استان خبر داد و خاطرنشان کرد: این مصوبه‌ها نشان از تعامل خوب بین نماینده ولی فقیه در استان و مسئولان است.

انعکاس و پوشش اخبار مربوط به تسهیلات سفر مازندران در حالی از سوی خبرگزاری مهر منتشر می شود که اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران به دستور مقامات سازمان گردشگری از دعوت خبرنگاران این رسانه در ستاد تسهیلات سفر مازندران ممانعت به عمل آورده است.

