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۶ فروردین ۱۳۸۹، ۱۶:۱۹

سردار مومنی عنوان کرد:

توقیف 300 خودرو متخلف در جاده های کشور / آغاز موج دوم سفرها

توقیف 300 خودرو متخلف در جاده های کشور / آغاز موج دوم سفرها

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی، از توقیف 300 دستگاه خودرو به علت تخلف رانندگان این وسایل نقلیه طی روز گذشته خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرتیپ اسکندر مومنی با اشاره به پایان موج اول سفرهای نوروزی هموطنان، گفت: امروز در همه محورهای ورودی و خروجی کشور ترافیک مشاهده می شود، زیرا موج اول سفرها پایان یافته است و مسافران در حال بازگشت هستند.

وی در عین حال از کاهش تصادفات جاده ای به رغم افزایش سفرها در مقایسه با سال گذشته خبر داد و افزود: موج دوم سفرها آغاز شده و گروه دیگری از هموطنان عازم سفر هستند که این موضوع باعث افزایش ترافیک در ساعات پایانی روز شده است.

سردار مومنی از مسافران خواست بازگشت از سفر را به ساعات پایانی امروز موکول نکنند زیرا ترافیک در ساعات پایانی فشرده تر خواهد شد.

وی همچنین از رانندگان خواست در صورت امکان، بازگشت خود را به روز بعد و ساعات آغازین روز موکول کنند.

رئیس پلیس راهور ناجا با تاکید بر اینکه پلیس در روزهای تعطیل به شدت با تخلفات برخورد می کند گفت: روز گذشته 300 خودرو به علت تخلف رانندگان متوقف شد و پس از این هم بدون چشم پوشی با تخلفات خطر ساز برخورد خواهد شد.

وی همچنین از مدیران ناوگان حمل ونقل عمومی خواست به هیچ عنوان اجازه حرکت به خودروهای فاقد معاینه فنی ندهند و مانع از رانندگی افراد فاقد صلاحیت و آموزش ندیده در این ناوگان شوند.
کد مطلب 1054875

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