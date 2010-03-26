2700 مورد بستری در مراکز درمانی مازندران صورت گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سبحان بهرامی بعد از ظهر جمعه در جلسه کمیته بهداشت و درمان ستاد تسهیلات سفر مازندران در دانشگاه علوم پزشکی در ساری افزود: از 27 اسفند ماه سال گذشته تاکنون212 مورد عملیات اورژانسی در این استان نیز انجام شد.

وی خاطر نشان کرد: از این تعداد، 317 مورد مربوط به تصادفات و مابقی مربوط به دیگر حوادث و اتقافات بوده است.

مدیر مرکز حوادث و فوریت های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مازندران با اشاره به بازدید صورت گرفته از امکان بهداشتی، گفت: طی این مدت از یکهزارو 732 مورد بازرسی صورت گرفته بیش از دوهزارو کیلو مواد فاسد از این امکان کشف و معدوم سازی شد.

وی به عملیات امداد و نجات از سوی هلال احمر استان اشاره کرد و گفت: با آغاز تعطیلات نوروزی 31 فقره علمیات امداد و نجات در مازندران صورت گرفته که در جریان آن یکهزارو 492 نفر به صورت سرپایی درمان شدند.

وی گفت: در طی این مدت 362 مورد اسکان اضطراری برای مسافران و گرشگران در استان صورت گرفت.

بهرامی اظهارداشت: در این مدت از 55 هزارو 876 نفر از بیماران و مصدومان مراجعه کننده به مراکز درمانی دولتی و غیر دولتی استان معاینه صورت گرفته که دوهزارو 774 مورد بستری و 758 مورد نیز تحت عمل جراحی قرار گرفته اند.

وی تعداد افراد فعال در مراکز درمانی استان در ایام تعطیلات نوروزی امسال را یکهزارو 500 نفر ذکرکرد و یادآورشد: به منظور ارایه خدمات مطلوب 28 داروخانه به صورت شبانه روزی در مازندران به مسافران و گردشگران خدمات ارائه می دهند.