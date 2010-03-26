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۶ فروردین ۱۳۸۹، ۱۷:۴۱

تحولات همسایگان شرقی/

مخالفت ناتو با نابودی مزارع خشخاش افغانستان/ 42 کشته در پاکستان

مخالفت ناتو با نابودی مزارع خشخاش افغانستان/ 42 کشته در پاکستان

مخالفت ناتو با نابودی مزارع کشت خشخاش در افغانستان و کشته شدن 42 نفر در مناطق مختلف پاکستان از جمله تحولات مهم همسایگان شرقی کشورمان به شمار می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، سخنگوی ناتو ضمن ابراز مخالفت سازمان پیمان آتلانتیک شمالی(ناتو) با نابودی مزارع کشت خشخاش در افغانستان گفت که ناتو نمی تواند تنها منبع درآمد مردم این کشور را از بین ببرد.

امروز جمعه در نتیجه درگیریها میان ارتش پاکستان و شبه نظامیان، پنج نظامی و 32 شورشی کشته شدند.

حمله شبه نظامیان به مناطق قبیله نشین پاکستان یک روز پس از حملات هوایی ارتش این کشور به منطقه اوراکزای صورت گرفت که در نتیجه حمله روز گذشته بیش از 64 شورشی کشته شدند.

امروز جمعه در نتیجه حمله شبه نظامیان به یک ایستگاه بازرسی در شمال غرب پاکستان پنج نظامی کشته شدند.

کد مطلب 1054883

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