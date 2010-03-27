کاروانهای راهیان نور با شهید فرانسوی جنگ آشنا می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، زائران سرزمین‌های نور از این راویان می‌شنوند که شهید کورسل 17 ساله اول سنی بود و سپس شیعه شد.

این شهید شیعه شدن خود را مدیون دعای کمیل حضرت علی‌ (ع) می‌دانست. او پدری مراکشی و مادری فرانسوی داشت. تبعه فرانسه با موهای طلایی و ریش نرم کم پشت که دوست داشت او را علی یا ابوحیدر بنامند.

عشق به معارف اهل بیت ‌(ع) او را در سال 1362 به ایران و قم و حوزه علمیه رساند. بسیار تیزهوش بود به حضرت امام خمینی‌ (ره) عشق می‌ورزید و مقلد ایشان بود. معتقد بود فرامین ولی فقیه در واقع دستورات اهل بیت (ع) است.

ویژگی‌های جهاد و رزمندگان اسلام در دوران دفاع مقدس او را به سمت جبهه‌ها کشاند و بالاخره با اصرارهای زیاد اجازه رفتن به جبهه را پیدا کرد. به رزمندگان عملیات مرصاد پیوست و یک هفته پس از حضورش در میدان‌های نبرد در 24 سالگی به شهادت رسید.

وی مسیر رسیدن به خدا و خوبی‌ها را بسیار سریع پیمود و امروز کاروانهای راهیان نور در کنار مزار شهدای گمنام مناطق عملیاتی دفاع مقدس، پس از شنیدن داستان زندگی‌اش برای روح بلندش فاتحه خوانده و صلوات می‌فرستند.