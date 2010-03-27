محرومیت علی کریمی و مجید ایوبی به جریمه نقدی تبدیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فدراسیون فوتبال، با توجه به درخواست های مکرر تیم های استیل آذین و سایپا مبنی بر تبدیل محرومیت علی کریمی و مجید ایوبی به جریمه نقدی و با توجه به اظهار ندامت و پشیمانی نامبردگان از عمل ارتکابی ، کمیته انضباطی بازیکنان خاطی فوق را به سی میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد.

علی کریمی و مجید ایوبی در جریان دیدار تیم های استیل آذین و سایپا در چارچوب هفته بیست و هشتم رقابت های لیگ برتر به دلیل درگیری در حین بازی، از سوی کمیته انظباطی با محرومیت (علی کریمی دو جلسه و مجید ایوبی یک جلسه) و جریمه نقدی مواجه شده بودند.