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۷ فروردین ۱۳۸۹، ۱۴:۵۷

با رای کمیته انضباطی؛

محرومیت علی کریمی و مجید ایوبی به جریمه نقدی تبدیل شد

محرومیت علی کریمی و مجید ایوبی به جریمه نقدی تبدیل شد

کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال از تبدیل محرومیت علی کریمی بازیکن تیم استیل آذین و مجید ایوبی بازیکن تیم سایپا به جریمه نقدی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فدراسیون فوتبال، با توجه به درخواست های مکرر تیم های استیل آذین و سایپا مبنی بر تبدیل محرومیت علی کریمی و مجید ایوبی به جریمه نقدی و با توجه به اظهار ندامت و پشیمانی نامبردگان از عمل ارتکابی ، کمیته انضباطی بازیکنان خاطی فوق را به سی میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد.

علی کریمی و مجید ایوبی در جریان دیدار تیم های استیل آذین و سایپا در چارچوب هفته بیست و هشتم رقابت های لیگ برتر به دلیل درگیری در حین بازی، از سوی کمیته انظباطی با محرومیت (علی کریمی دو جلسه و مجید ایوبی یک جلسه) و جریمه نقدی مواجه شده بودند.

کد مطلب 1054917

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