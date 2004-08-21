مشتري هتل ايران زياد است

به گزارش خبرنگار تئاتر "مهر" ، اين نمايش كه به سبك شيوه هاي نمايشي ايراني اجرا مي شود ويكي از نمايشهاي برتر جشنواره آييني، سنتي سال گذشته بود، توانست طي ده اجراي خود 339 بليت بفروشد كه اين با در نظر گرفتن ظرفيت سالن و تعداد اجرا ،احتساب بليت ميهمان ، بهاي 2000 توماني بليت وفروش و مقايسه با آمار فروش نمايش ديگر تالار نو ،"عباس" به كارگرداني حسين محب اهري موفقيت چشمگيري است .

ساعت اجراي هتل ايران 30/19 است اما قبل از آن نمايش عباس طي ساعت30/17 به روي صحنه مي رود. اين نمايش در 10 اجرا 50 بليت فروخت و در كل مورد استقبال 134 تماشاگر قرار گرفت.

نمايش " روي خط خاكستري " اثر خسرو اميري و گروه شهر ستاني كرمانشاه نيز كه از 25 مرداد اجراي خود را در تالار كوچك تئاتر شهر آغاز كرده توانست در 6 اجرا 75 بليت براي اين تالار 80 نفره بفروشد و مورد استقبال 102 تماشاگر رفت. ساعت اجراي اين نمايش 45/16 است.

اجراي " سه خواهر " چخوف به كارگرداني اكبر زنجانپور در تالار اصلي نيز نقش مؤثري در رونق دوباره اين تالار 579 نفره داشته . اين نمايش در 18 اجرا 2790 بليت فروخت و مورد استقبال 3818 نفر تماشگر قرار گرفت.

اما نمايش " پيرسگ خرفت" به كارگرداني دادود دانشور نيز روزهاي خوشي را در تالار 100 نفره قشقايي سپري نمي كند ودر 14 اجراي خود تنها 271 بليت فروخته است اين نمايش ساعت 30/19 به روي صحنه مي رود.

استقبال از نمايش " اين كدوم پنجشنبه است" به كارگرداني حميد آذرنگ كه با محتواي دفاع مقدس است ،خوب بوده به طوري كه در 16 اجرا ي تالار 100نفره سايه 522 بليت فروخت و 1022 تماشاگرآن را ديدند. ساعت اجراي اين نمايش15/20 است. نمايش ديگر تالار سايه " پشت شمشادها" به كارگرداني علي رويين تن چندان در جذب تماشاگر موفق نبوده است. اين نمايش طي 10 اجرا تنها 151 بليت فروخت . ساعت اجراي پشت شمشادها 15/18 است.

سفيد برفي و هفت كوتوله عنوان نمايش نامه اي است كه در جلسه نمايشنامه خواني هفته گذشته تئاتر شهر به كارگرداني سعيد بهنام در كافه ترياي اصلي اجرا شد و در 1 اجرا 97 بليت فروخت.

گفتني است، دونمايش " اتاق گريم " به كارگرداني رويا كاكا خاني كه در ساعت 20 در تالار كوچك اجرا مي شود و"آداب متبرك سكوت" به كارگرداني كامبيز اسدي كه ساعت 20 در تالار خانه خورشيد به روي صحنه مي رود ، نمايشهاي جديد تئاتر شهر دراين هفته هستند . نويسنده هردو نمايش محمد چرمشير است.

همچنين در خارج از تئاتر شهر نمايش " چشم چشم دو ابرو" در تالار هنر طي 29 اجرا مورد استقبال 38 65 نفر تماشاگر قرار گرفت و نمايش "هر چي دلت بخواد" به كارگرداني حميد پور آذري در 7 اجرا درتالار سنگلج 854 نفر تماشاگر را به خود جذب كرد . مجموع فروش اين دوتالار688 هزار تومان بوده است .

