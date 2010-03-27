طرح نظر سنجی از عملکرد پلیس گیلان در ایام نوروز اجرا شد

سرهنگ سید رجب میر عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این نظر سنجی همزمان با شروع تعطیلات و سفرهای نوروزی انجام شده است.

وی در ادامه نقش نیروی انتظامی را به عنوان متولی امنیت پر رنگ دانست و اظهارداشت: هرگز نمی توان حضور فعال پلیس را در راستای ایجاد امنیت و آسایش هموطنان نادیده گرفت.

سرپرست معاونت اجتماعی نیروی انتظامی استان گفت: با توجه به این مهم و ضرورت رفع نقاط ضعف احتمالی و تقویت نقاط قوت پلیس در ماموریتهای محوله، انجام نظرسنجی را به عنوان یک ضرورت همیشگی در دستور کار پلیس دانست.

وی یاد آورشد: این نظر سنجی در دو سطح استانی و کشوری به ترتیب با حجم نمونه 800 و 200 نفر در حال انجام است و استخراج نتایج تا به این لحظه گویای رضایتمندی مسافران نوروزی از عملکرد پلیس گیلان در تعطیلات نوروزی بوده است.